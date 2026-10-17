Trump deja en pausa la Ley Graham y exime a Rusia de las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de octubre, 2026

El presidente Donald Trump firmó este viernes, pasadas las 21:00, una orden ejecutiva que pone en marcha la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán y, en el mismo documento, suspende casi todas las medidas que esa norma preveía contra Moscú. La decisión llega menos de un mes después de que el propio mandatario promulgara la ley, el 18 de septiembre.

Para hacerlo, Trump recurrió a la sección 115 de la norma, que le permite eximir de las sanciones y aranceles siempre que certifique ante el Congreso que la medida responde a los intereses nacionales del país y explique sus fundamentos. Según el texto publicado por la Casa Blanca, esa certificación y el informe correspondiente ya fueron enviados a los legisladores.

La orden fija primero las penalidades que establece la ley y luego las deja sin efecto. Entre ellas figuran un arancel del 500% sobre los productos rusos y un recargo del 100% para los cinco mayores compradores de petróleo crudo y gas natural de origen ruso que sigan adquiriéndolos a partir del 18 de octubre. Un castigo similar se aplicaría a los cinco países que más ayuden a Rusia a evadir las sanciones petroleras. La exención alcanza también a la mayoría de las sanciones financieras y restricciones contra personas que contemplaba la norma.

El documento aclara que se mantienen las sanciones impuestas bajo órdenes ejecutivas anteriores, vinculadas a la emergencia nacional por las actividades del régimen ruso que Trump prorrogó en marzo, incluidas las que pesan sobre personas ya sancionadas.

La pausa de estos mecanismos de presión tampoco es definitiva. Las exenciones seguirán vigentes hasta que el presidente o el secretario de Estado, Marco Rubio, en consulta con el Tesoro y la Oficina del Representante Comercial, decidan lo contrario. Mientras tanto, el representante comercial deberá vigilar las compras de crudo y gas ruso y la evasión de sanciones, e informar al presidente sobre cualquier situación que justifique nuevas medidas.

La ley lleva el nombre del senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, un aliado del presidente Trump fallecido en julio que durante más de un año impulsó el proyecto para recortar las fuentes de financiamiento de la guerra de Rusia contra Ucrania. Tras su muerte, el Congreso la aprobó con amplias mayorías de ambos partidos.

La suspensión se produce una semana después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para que Rusia suministre millones de toneladas de diésel a Estados Unidos, una apuesta con la que la Casa Blanca busca bajar los precios de la energía a pocas semanas de las elecciones de medio término.