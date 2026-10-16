Bruselas reafirma su apoyo "incondicional" a Zelenski en medio de las tensiones con Washington

Zelenski, entre el presidente del Consejo de Europa y la presidenta de la Comisión Europea AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2026

Los líderes de la Unión Europea (UE) recibieron este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con promesas de apoyo "incondicional" en un momento en que su relación con la Administración Trump se ha deteriorado de forma visible.

La UE insiste en no retirar el apoyo a Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que "no es momento de retirar nuestro apoyo a Ucrania" ni de aliviar las sanciones contra Rusia.

El presidente ucraniano expresó su agradecimiento a los mandatarios europeos a los que calificó de "verdaderos líderes", al tiempo que subrayó que no se observan indicios de que Moscú esté dispuesto "a poner fin a esta guerra".

En la misma línea, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, advirtió de que "la situación en Ucrania es actualmente muy grave", debido a los numerosos ataques rusos y al deterioro de la relación con Estados Unidos. "Es fundamental que hoy, como Europa, demostremos nuestro apoyo incondicional a Ucrania y examinemos qué medidas adicionales podemos adoptar", afirmó.

Trump exige una salida, no una guerra infinita

La tensión se disparó después de que Washington flexibilizara sanciones a Moscú a cambio de suministros de diésel ruso, un acuerdo que Zelenski calificó de "indigno" y que, a su juicio, solo animará a Rusia a prolongar la guerra. Poco después, Kiev reanudó los ataques contra refinerías rusas, desoyendo la petición de Trump de mantener una tregua energética.

En una entrevista con Newsmax, Trump calificó los ataques a las refinerías de "una vergüenza" porque encarecen el diésel que Estados Unidos y el resto del mundo necesitan, y afirmó que "Zelenski no es alguien con quien nos convenga tratar".

La Casa Blanca busca reducir los precios de la energía antes de las midterms, pero también presiona a Kiev para que negocie. El Kremlin, por su parte, acusa a Ucrania de obstaculizar los esfuerzos de paz al atacar la infraestructura energética rusa.

Europa promete, pero ¿con qué dinero?

Los Veintisiete discutirán cómo reforzar la defensa antiaérea ucraniana y financiar al país durante 2027. La UE ya cuenta con un programa de préstamos de 90.000 millones de euros (unos 101.000 millones de dólares), pero Kiev advierte de que necesitará decenas de miles de millones adicionales tras los daños causados por los ataques rusos.

"Tenemos que prepararnos para el invierno. No se trata solo de energía, también de defensa antiaérea y financiación", declaró Zelenski.

Algunos dirigentes vuelven a pedir utilizar los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados, en su mayoría depositados en Bélgica. Pero la oposición belga y el riesgo de represalias legales mantienen la idea bloqueada.