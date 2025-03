Publicado por Leandro Fleischer 26 de marzo, 2025

Reliance Industries, el gigante indio de la energía y operador del mayor complejo de refinación del mundo, dejará de importar petróleo de Venezuela tras el anuncio de un nuevo arancel del 25% por parte de Estados Unidos a los países que adquieran crudo de la nación sudamericana, según informaron tres fuentes del sector a la agencia Reuters.

La compañía india, que el año pasado obtuvo la aprobación de las autoridades estadounidenses para comprar petróleo venezolano a pesar de las sanciones vigentes, recibe en promedio 2 millones de barriles mensuales de crudo proveniente de Venezuela, de acuerdo con datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Según los registros de comercio del LSEG, Reliance aún tiene programada la recepción de un cargamento venezolano a principios de abril. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, establece que a partir del próximo 2 de abril podrían aplicarse tarifas adicionales a todos los productos importados desde cualquier país que compre petróleo venezolano.

Las fuentes consultadas por Reuters, que prefirieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas a hablar con la prensa, confirmaron que Reliance ha decidido suspender la compra de crudo venezolano para evitar ser afectada por la medida arancelaria. No obstante, no está claro si la compañía recibirá el cargamento previsto para abril, según indicó una de las fuentes.

La carga de crudo pesado venezolano en los principales puertos petroleros del país ya ha mostrado una desaceleración esta semana, después del anuncio de los nuevos aranceles.

Reliance opera dos refinerías en el Estado de Gujarat, en el oeste de India, con una capacidad combinada de procesamiento de 1,4 millones de barriles diarios de crudo. La tecnología avanzada de estas instalaciones permite la refinación de petróleos más pesados y económicos, como el Merey venezolano.

El Merey El Merey es un tipo de petróleo venezolano que se caracteriza por su alta densidad y alto contenido de azufre. Es un recurso estratégico para el país y un componente clave de sus exportaciones petroleras.



Esta decisión de Reliance podría generar un impacto en la economía venezolana, que ya enfrenta dificultades debido a las sanciones impuestas por EEUU y la reducción de compradores internacionales de su crudo.