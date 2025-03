Las delegaciones de China, Rusia e Irán se reunen en Pekín para dialogar sobre el acuerdo nuclear

Delegaciones diplomáticas de China, Rusia e Irán se reunieron el viernes en Pekín para unas conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, señaló la prensa estatal china.

"Las tres partes intercambiaron puntos de vista sobre la cuestión nuclear iraní y otros temas de preocupación común", afirmó la cadena televisiva CCTV.

En este marco, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, afirmó que la cuestión nuclear iraní debe resolverse mediante el "diálogo" y la "negociación", al recibir a diplomáticos de Teherán y Moscú.

"Las sanciones unilaterales solo exacerbarán los conflictos; el diálogo y la negociación son las únicas opciones", dijo el ministro a los diplomáticos invitados en Pekín.

Los medios estatales no divulgaron más detalles de la reunión, en la que participaron el viceministro de Relaciones Exteriores chino Ma Zhaoxu y sus homólogos Serguéi Riabkov de Rusia y Kazem Gharibabadi de Irán.

Tanto Pekín como Moscú habían formado parte del acuerdo de 2015 para poner límites al programa nuclear iraní a cambio de un alivio de las sanciones contra Teherán.

Naciones Unidas alerta sobre los niveles de uranio enriquecido de Teherán

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión a puerta cerrada este miércoles sobre las crecientes reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, según confirmaron diplomáticos a Reuters el lunes.



Francia, Grecia, Panamá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Estados Unidos solicitaron la sesión.



Se espera que Occidente ejerza presión sobre Irán para que coopere plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) proporcionando la información necesaria sobre potenciales materiales nucleares no declarados.



El OIEA ha advertido de que Irán está enriqueciendo uranio rápidamente hasta alcanzar el 60% de pureza, justo por debajo del 90% necesario para fabricar armas nucleares. Unos niveles de enriquecimiento tan elevados no tienen justificación civil y no tienen precedentes entre los Estados no nucleares.

​"Tras mi último informe, las reservas de Irán de uranio enriquecido hasta el 60% de U-235 han aumentado a 275 kg, frente a los 182 kg del último trimestre. Irán es el único Estado no poseedor de armas nucleares que ha alcanzado este nivel de enriquecimiento, lo que me preocupa seriamente", declaró el Director General, Rafael Mariano Grossi en declaraciones recogidas por la agencia Anadolu.