El rehén Marc Fogel se reúne con Trump en la Casa Blanca tras su excarcelación en Rusia: “El presidente y los diplomáticos son héroes”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 11 de febrero, 2025

El profesor Marc Fogel, quien estuvo retenido en Rusia como rehén desde 2021, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca junto a los diplomáticos que hicieron las gestiones para traerlo de vuelta a casa en un momento muy emotivo al final de la jornada del martes.

“Es un honor total y un gran logro. Le agradezco a usted y a su Administración”, le dijo Fogel a Trump en su primer encuentro en las afueras de la Casa Blanca, bajo una fuerte nevada.

Fogel, quien llevaba en su mano una bebida y la bandera estadounidense alrededor del cuello, afirmó que tanto Trump como todo el personal diplomático estadounidense son héroes.

“Me siento el hombre más afortunado del mundo en este momento. Y quiero que sepan que yo no soy un héroe en todo esto”, dijo Fogel. “El presidente Trump es un héroe. Estos hombres que vinieron del servicio diplomático son héroes. Los senadores y representantes que aprobaron legislación en mi honor para traerme de vuelta son los héroes. Estoy asombrado por todo lo que hicieron”.

🚨 | President Donald Trump greets Marc Fogel at the White House https://t.co/m1nuhYV004 pic.twitter.com/SFLgQY0cC2 — VOZ (@Voz_US) February 12, 2025

Fogel agradeció también a su madre, de 95 años, quien lo estuvo apoyando durante todo el proceso de encarcelamiento, buscando incansablemente ayuda para que su hijo regresara a su tierra.

“Mi familia... por supuesto, creo que mi madre de 95 años es probablemente la mujer de 95 años más dinámica del mundo en este momento”, dijo Fogel, visiblemente emocionado. “Estoy en deuda con tantas personas. Creo recordar una cita de Churchill cuando la RAF luchaba contra la Luftwaffe. Dijo: ‘Nunca tantos debieron tanto a tan pocos’. Yo me coloco, afortunada y desafortunadamente, en esa categoría y digo: ‘Nunca alguien debió tanto a tantos’”.

El profesor también dio detalles sobre sus días en las prisiones rusas, destacando la labor de los funcionarios estadounidenses que le dieron fuerzas para no rendirse.

“Este ‘superorganismo’ de personas que vinieron en mi apoyo y el amor que me dieron para sostenerme durante tres años y medio en prisión... estuve en hospitales por más de 100 días, me administraron más de 400 inyecciones en ese tiempo. Saber que tenía el apoyo de mis compatriotas en Pensilvania, mi familia, mis amigos... fue tan abrumador que me hizo caer de rodillas y llorar. Pero también fue mi energía, mi esencia, lo que me mantuvo en pie todo ese tiempo”, dijo Fogel, quien era observado atentamente por el presidente Trump, su gabinete, miembros del Congreso y también los periodistas en la sala.

Fogel también agradeció particularmente a la labor de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, quien según Trump hizo una importante gestión tras bambalinas.

“Aprecio el trabajo de Steve Whitcock, el trabajo que hizo Marco tras bambalinas fue increíble. Y tantas personas aquí hicieron un trabajo increíble”, dijo Trump, que luego bromeó sobre las agallas de la madre del profesor Fogel. “Solo queríamos traerlo de vuelta a casa. Tenía que traerlo de vuelta, porque si no, habría tenido grandes problemas con su madre”.

“Él tiene una gran madre. Cuando vi a la madre en un mitin, me dijo: ‘Si ganas, ¿sacarás a mi hijo?’ Y pensé, bueno, tiene 95 años... Y le dije: ‘Lo sacaremos’. Me lo dijo y funcionó”, afirmó Trump.

El presidente también mencionó que este acuerdo representa un paso positivo para el final de la guerra entre Rusia y Ucrania y agradeció el buen gesto al mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Creo que hemos hecho grandes avances en la guerra también. Quiero que termine. Esa guerra no debería haber ocurrido”, sentenció Trump.