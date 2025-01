El principe Harry y Rupert Murdoch llegan a acuerdo económico para resolver una demanda por espionaje

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 22 de enero, 2025

(AFP) El príncipe Harry, que acusa al grupo de medios de Rupert Murdoch de prácticas ilegales para acceder a su privacidad, llegó a un acuerdo económico con el editor, anunció este miércoles el abogado del hijo del rey Carlos III, David Sherborne.

El News Group Newspapers (NGN), propiedad de Murdoch, presentó sus disculpas a Harry "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo, dijo el letrado del príncipe Harry en el Tribunal Superior de Londres, añadiendo que le pagarán "una compensación sustancial".

El juicio por las acusaciones del príncipe debía haber comenzado el martes, pero esa primera jornada fue suspendida después de que un abogado del magnate australiano señalara que Harry estaba "muy cerca" de aceptar un acuerdo económico con la editorial.

Este paso, el mismo que dieron centenares de otros denunciantes anteriormente, evita un juicio de semanas del príncipe contra NGN, propietario del desaparecido News of the World y del The Sun, a los que acusa de haber invadido su privacidad de forma ilegal entre 1996 y 2011.

El grupo de Rupert Murdoch se disculpó por las prácticas ilegales en el News of the World, que había cerrado apresuradamente en 2011, pero rechazó la existencia de acciones similares en el The Sun y negó cualquier intento de encubrir el escándalo.

Además de las varias demandas judiciales que ha presentado en los últimos años contra estos medios por conseguir información de manera ilegal, el príncipe reprocha a esos periódicos haber maltratado a su esposa, Meghan Markle, lo que contribuyó a la salida en 2020 de la pareja a Estados Unidos.