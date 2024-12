El régimen de Al Asad lanza una contraofensiva en Siria mientras Rusia reubica sus buques en la región

Los combates se recrudecen en torno a la ciudad de Hama, en Siria. Las fuerzas gubernamentales fieles al autócrata Bachar Al Assad lanzaron contra el núcleo urbano una operación de contraofensiva este miércoles después de que los rebeldes alcanzaran la ciudad.

La ciudad de Hama está a mitad de camino entre Alepo, la mayor del país y recientemente tomada por los rebeldes, y la capital Damasco. El ejército del Gobierno la considera esencial para frenar el avance de los islamistas radicales apoyados por Turquía desde el norte.

Fuentes de AFP aseguran que hay más de 100.000 personas desplazadas tras una semana de combates. Las autoridades kurdas, que controlan regiones del noreste de Siria, lanzaron el miércoles un llamamiento "urgente" de ayuda humanitaria ante la llegada de un "gran número" de desplazados.

En Alepo, bajo el control de rebeldes armados, un estudiante de medicina dijo a AFP el martes que el personal del hospital estaba "en gran parte ausente, con las salas funcionando a la mitad de su capacidad".

"Tratamos de responder a las emergencias, estamos cuidando los materiales", agregó el estudiante que se negó a dar su nombre.

El país, golpeado por la guerra civil que ha dejado medio millón de muertos, está dividido en varias zonas de influencia, donde los beligerantes cuentan con el apoyo de diversas potencias extranjeras.

Ante el avance de las fuerzas rebeldes, las tropas rusas con presencia en Siria deciden reubicarse y actualizar sus posiciones, de acuerdo con los reportes de The Telegraph. Según el medio británico, varios buques de guerra rusos han abandonado la base naval siria de Tartus, la segunda mayor del país.

El analista naval H. I. Sutton afirmó que la base naval rusa de Tartus, en Siria, está ahora amenazada por los ataques de los rebeldes a medida que se cierra el frente, que se mueve a gran velocidad: "El dramático cambio en las líneas del frente en Siria pone ahora en peligro la base. Hay indicios de que Rusia podría evacuar sus buques de guerra", afirmó el analista al medio británico.

Entre los navíos de la marina rusa que han alzado marras de Tartus está el Yelnya, un buque de apoyo logístico y de reaprovisionamiento en alta mar de clase Altay. Putin aseguró a finales de la semana anterior que su apoyo al régimen de Al Asad se mantenía firme.

De hecho, hay reportes que indican que la aviación rusa realizó ataques aéreos sobre las posiciones de los rebeldes con el objetivo de ralentizar su avance hacia Hama.

No está claro si Rusia abandona por completo el puerto de Tartus, que está considerado como su principal punto logístico en el Mediterráneo y también un apoyo clave para las operaciones de sus aliados en otras partes de la cuenca mediterránea, como lo es Libia. Allí, el Kremlin apoya a una de las facciones que dividen el país, la del general Khalifa Haftar.

Blinken advierte sobre resurgimiento del grupo Estado Islámico

El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió este miércoles sobre el resurgimiento en Siria del Estado Islámico, y pidió una desescalada de tensiones en un país destrozado por la violencia.



"En este momento, creo que lo más importante es que veamos una desescalada de las tensiones, que garanticemos que los civiles estén protegidos en toda Siria y, quizás lo más importante, que realmente haya un proceso político que avance", dijo Blinken luego de una reunión de la OTAN en Bruselas.



"Tenemos todavía intereses de seguridad en Siria, particularmente el interés en asegurarnos de que ISIS no resucite y no regrese", apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.



Fuerzas aliadas derrotaron al grupo Estado Islámico en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero los combatientes yihadistas todavía operan en áreas remotas desérticas sirias, aunque ya no controlan territorio.



El ejército estadounidense tiene alrededor de 900 soldados en Siria y 2.500 en Irak como parte de la coalición internacional que se estableció en 2014 para ayudar a combatir a los yihadistas.