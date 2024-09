Líbano: Israel elimina a un alto mando de Hamás que trabajaba para la ONU

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 30 de septiembre, 2024

Hamás informó este lunes que Israel eliminó a uno de sus líderes, Fateh Al Sharif, en el Líbano, durante una ofensiva llevada a cabo en un campo de refugiados palestino en Tiro. El escándalo estalló cuando se comprobó que el líder terrorista, además, era empleado de la ONU.

Al Sharif, quien además de su actividad terrorista se desempeñaba como presidente de la organización de maestros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) en el Líbano, había sido suspendido de su cargo por un período de tres meses después de la masacre del 7 de Octubre, cuando publicó en las redes sociales “Allahu akbar” para elogiar el brutal ataque de Hamás y otros grupos terroristas en el sur de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron en un comunicado que Al Sharif era el responsable de reforzar a Hamás en el Líbano y promover los intereses del grupo terrorista palestino en ese país, tanto a nivel político como militar.

De acuerdo con informes, tras haber sido suspendido de la UNRWA, se llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas de la agencia de la ONU en Beirut, capital del Líbano, donde Al Sharif expresó: “La pertenencia a Palestina, a nuestro pueblo, a la Ribera Occidental, a Gaza y a toda Palestina es una pertenencia doctrinal. Una pertenencia a la que no renunciamos. Que el trabajo se vaya al infierno. He tomado la decisión de no renunciar a esta institución. Esta institución nos pertenece. Mi lugar está aquí, entre mis estudiantes".

El portal de noticias israelí Ynet indicó que el suroeste del Líbano es una zona de gran actividad terrorista llevada a cabo por la rama de Hamás en ese país y desde donde se han disparado una gran cantidad de cohetes hacia el norte de Israel.

Asimismo, las FDI atacaron durante la noche del domingo pasado un apartamento en un edificio ubicado en el suroeste de Beirut. El grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina anunció la muerte de tres altos mandos de la organización durante la operación israelí.

El vínculo de la UNRWA con el terrorismo

El año pasado, Jerusalén acusó a varios empleados de la UNRWA en Gaza de participar en la masacre del 7 de Octubre, y tras una investigación, la agencia despidió a diez de sus trabajadores.

En abril del corriente año, la UNRWA afirmó que ocho empleados continuaban bajo investigación pero señaló que decidieron suspender cuatro de estas investigaciones debido a la falta de pruebas.

La agencia indicó además que había iniciado investigaciones sobre otros siete trabajadores, y que seis seguían en curso.