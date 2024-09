Just Stop Oil, el grupo ecologista, ataca obras de Van Gogh horas después que encarcelaran a dos de sus activistas

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 27 de septiembre, 2024

Just Stop Oil no se detiene. Horas después de que dos de sus activistas fueran sentenciados a dos años en prisión por arrojar sopa sobre un cuadro de Van Gogh, activistas del grupo ecologista reincidieron contra otras dos obras del artista.

La propia organización hizo gala de este desafío a la justicia británica, compartiendo un video del segundo ataque, en la Galería Nacional en Londres, en el que se puede ver a una de las activistas decir que "hay gente en la cárcel por el fin del petróleo y el gas, algo que ahora es política del gobierno".

Las señales de que las recientes condenas contra Phoebe Plummer y Anna Holland no detendrán el activismo del grupo no acaban allí: las víctimas del último episodio fueron dos cuadros de la serie Los Girasoles, la misma que fue el blanco del anterior ataque en octubre de 2022.

En un comunicado recogido por medios locales, el museo británico informó que los activistas habían sido arrestados. Además, sostuvo que las obras no sufrieron daños y prometieron "reabrir la exposición lo antes posible".

El episodio de octubre de 2022 fue uno de los más vistosos del grupo, acostumbrado a demostraciones llamativas y controversiales. El juez de aquel caso, el magistrado Christopher Hehir, sostuvo que el cuadro podría haber sufrido daños "graves" o "incluso haber sido destruido", a pesar de que una de las defensas alegó que los activistas se habían cerciorado de que las obras tenían una capa protectora.

"No podría haberles importado menos si el cuadro resultaba dañado o no", sostuvo Hehir, en palabras recogidas por The Telegraph. "No tenían derecho a hacer lo que le hicieron a Los Girasoles".