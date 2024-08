ESPN despide a Sam Ponder y Robert Griffin III

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de agosto, 2024

La cadena ESPN anunció el despido de dos de sus rostros más conocidos. La presentadora Sam Ponder y el analista Robert Griffin III dejan el canal especializado en deporte, inmerso en un programa de recorte de gastos. En el caso de Ponder, no ha tardado en aparecer la polémica, puesto que la periodista es una de las más fervientes defensoras de la no inclusión de deportistas trans en categorías femeninas y voces como Riley Gaines no han tardado en señalar esto como la verdadera causa de su salida.

Gaines y Sage Steele apoyan a Ponder y critican a ESPN

En una publicación de la red social X, Gaines destacó que Ponder era la única mujer de ESPN que se atrevía a discrepar de lo políticamente correcto en lo referente a la participación de hombres biológicos en categorías femeninas y la comparó con Sage Stelle, "que tuvo un destino similar" :

"Así que ESPN despide a Sam Ponder , la única mujer de la cadena que dijo públicamente que los hombres no pertenecen a los deportes femeninos. ¿Tres semanas antes de la temporada de fútbol? Sam es una de las mujeres más bellas y genuinas que he conocido junto con Sage Steele que tuvo un destino similar....no es una coincidencia".

La propia Steele subió un vídeo en el que muestra todo su apoyo a Ponder y destaca sus cualidades como profesional y como persona: