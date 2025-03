Selection Sunday 2025: todo lo que necesita saber sobre la revelación de los brackets del March Madness

Antes de que se rellenen los brackets, antes de que se rompan, antes de que se coronen las Cenicientas, antes de los buzzer beaters, antes de la angustia y antes de la locura, está el Domingo de la Selección. Antes de todos los momentos brillantes del March Madness, los mejores equipos de baloncesto universitario masculino y femenino se reúnen y esperan para ver dónde los colocará el Comité de Selección de la NCAA en el cuadro del Torneo de la NCAA.

El domingo 16 de marzo, los mejores jugadores del país estarán un paso más cerca de hacer realidad sus sueños de infancia de cortar las redes en el mayor escenario del baloncesto universitario. Se elegirán los 68 equipos que compondrán el cuadro del Torneo de la NCAA masculino y femenino.

De hecho, eso no es del todo exacto. Treinta y un equipos se habrán clasificado automáticamente al ganar los torneos de sus conferencias. El resto serán elegidos por el comité en función de su récord, la fortaleza de su calendario, la calidad de sus victorias, los resultados de sus enfrentamientos directos, su talento y otros factores.

Los equipos se clasificarán del 1 al 16 en cuatro grupos. Ocho equipos tendrán que jugar un partido extra para clasificarse para los octavos de final. A partir de ahí, se trata de sobrevivir y avanzar. Si se gana un partido, se pasa a octavos de final. Si se gana otro, se avanza a los Dulces 16. Los equipos que ganan un tercer partido pasan a la Elite Eight, donde luchan por un puesto en la Final Four, que este año se celebrará en el Alamodome de San Antonio para los hombres y en el Amalie Arena de Tampa, Florida, para las mujeres.

Tres son los cabezas de serie número 1 en el cuadro masculino: Duke, Auburn y Houston, campeones de la temporada regular de la ACC, la SEC y la Big 12, respectivamente. Joe Lunardi, de ESPN, prevé que la cuarta cabeza de serie sea Florida, pero eso podría cambiar a medida que se desarrollen los torneos de las conferencias restantes. Florida se encuentra actualmente en los cuartos de final del Torneo de la SEC. Otros equipos en liza son Tennessee y Alabama, ya que la SEC se considera la conferencia más fuerte.

Un cambio importante en el panorama se produjo en el partido de Duke contra Georgia Tech en el Torneo de la ACC, cuando Cooper Flagg, elegido número 1 del Draft de la NBA, tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas tras sufrir una lesión de tobillo. Por el momento se desconoce si participará en el torneo de la NCAA.

En el lado femenino, Carolina del Sur, USC, UCLA y Texas se perfilan como cabezas de serie, pero UConn podría dar un empujón, ya que muchos analistas señalan que la fuerza del calendario y la calidad de las victorias juegan a su favor.

En estos momentos, Joe Lunardi prevé que los cuatro últimos equipos masculinos del torneo sean San Diego State, North Carolina, Xavier y Texas. Los cuatro primeros equipos fuera del campo se proyecta que sean Boise State, Indiana, Colorado State y Dayton. De estos equipos, North Carolina, Texas, Boise State, Colorado State y Dayton todavía tienen la oportunidad de clasificarse automáticamente ganando los torneos de sus conferencias.

Cabe destacar que Boise State derrotó a San Diego State en el Torneo de la Mountain West, lo que posiblemente significa que los Broncos podrían adelantar a los Aztecs si siguen ganando. Sin embargo, San Diego State cuenta con una de las mejores victorias de la temporada regular para reforzar su currículum, ya que venció a Houston, cabeza de serie nº 1. Los clásicos rivales North Carolina y Duke se enfrentarán en las semifinales del Torneo de la ACC el viernes por la noche.

En cuanto a las mujeres, ESPN prevé que Iowa State, Washington, Princeton y Harvard sean los cuatro últimos equipos en pasar el corte, y Virginia Tech, St. Joseph's, James Madison y UNLV los cuatro primeros.

Un especial del Domingo de la Selección se emitirá el domingo a las 6 p.m. ET para los hombres en CBS Sports y a las 8 p.m. ET para las mujeres en ESPN. En el pasado, el programa de selección femenino tenía lugar el lunes, pero con la adición de cuatro equipos extra al torneo femenino hace cuatro años, la revelación del cuadro se adelantó para acomodar los partidos extra.

Calendario del March Madness

Hombres



Domingo de selección: 16 de marzo, 6 p.m. ET



Primeros cuatro: 18-19 de marzo - Dayton, Ohio



Ronda de 64: 20-21 de marzo - Lexington, Ky.; Providence, R.I.; Wichita, Kan.; Denver; Seattle; Cleveland; Milwaukee; y Raleigh, N.C.



Ronda de 32: 22-23 de marzo - Lexington, Ky.Providence, R.I.; Wichita, Kan.; Denver; Seattle; Cleveland; Milwaukee; Raleigh, N.C.



Sweet 16: 27-28 de marzo - Newark, N.J.; San Francisco; Atlanta; Indianapolis



Elite Eight: 29-30 de marzo - Newark, N.J.; San Francisco; Atlanta; Indianapolis



Final Four: 5 de abril - San Antonio



Campeonato Nacional: 7 de abril - San Antonio



Mujeres



Domingo de selección: 16 de marzo, 8 p.m. ET



Primeros Cuatro: 19-20 de marzo - Localidades por determinar (los 16 primeros cabezas de serie serán los anfitriones)



Ronda de 64: 21-22 de marzo - Localidades por determinar (los 16 primeros cabezas de serie serán los anfitriones)



Ronda de 32: 23-24 de marzo - Localidades por determinar (los 16 primeros cabezas de serie serán los anfitriones)



Sweet 16: 28-29 de marzo - Birmingham, Ala.; Spokane, Wash.



Elite Eight: 30-31 de marzo - Birmingham, Ala.; Spokane, Wash.



Final Four: 4 de abril - Tampa, Florida



Campeonato nacional: 6 de abril - Tampa, Florida.