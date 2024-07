La imagen de Trump tras el atentado, objeto de censura para el establishment

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-17T12:30:38.000Z"}

El intento de asesinato de Donald Trump mientras daba un mitin en Butler (Pensilvania) se ha convertido en la imagen del año. No sólo por la gravedad del hecho, también por su trascendencia de cara a las elecciones de noviembre. Por ello, hay quien pide que se censuren las instantáneas del suceso para que el candidato republicano no las use como marketing político y, así, persuadir a los votantes.

Según reportó Fox News, un editor de fotografía de un gran medio de comunicación está haciendo un llamado a sus compañeros de otros medios para que no empleen de manera destacada la ya icónica imagen de Trump, ensangrentado y alentando a sus seguidores con el puño a lo alto, porque es "peligroso".

El nombre de este profesional no se ha hecho público. Tampoco el del medio para el que trabaja.

Pocos días después del intento de asesinato, Trump ha sido visto con su oreja derecha tapada con una gasa. La bala le rozó y le provocó una herida.