Critics Choice Awards: continúa el regreso triunfal de Demi Moore, 'Anora' se consagra como mejor película

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 8 de febrero, 2025

Qué retorno de Demi Moore. Ella misma lo ha descrito como "un viaje de locos" este viernes, mientras alzaba el reconocimiento a la mejor actriz en los Critics Choice Awards por su protagónico en La Sustancia.

Tras una serie de películas exitosas en 1990, la actriz de 62 años se había mayormente esfumado del estrellato -más conocida esos años por su vida amorosa que su trabajo-. Un productor, recordó Moore hace poco, le dijo que era simplemente una "actriz palomitera/pochoclera". Quería decir que "podía hacer películas de éxito, que daban mucho dinero, pero no se me reconocía. Me lo creí".

Su último galardón la perfila como clara favorita a quedarse con la misma categorías en los Óscar, además de con la posibilidad de subir varias veces al escenario gracias a las cinco nominaciones que mereció la cinta dirigida por Coralie Fargeat. Película que también recibió el premio a mejor guion original en los premios de la crítica cinematográfica.

Ausente en Los Ángeles estuvo, en cambio, Karla Sofía Gascón, quien hasta hace poco parecía poder disputarle la categoría de mejor actriz por su papel en Emilia Pérez. Gascón cayó en desgracia durante los últimos días debido a una polémica por antiguos tuits suyos críticos con la diversidad de los Óscar, Black Lives Matter y el islam, entre otros.

La estrella trans estuvo ausente de la gala de premiación, y cuando su nombre fue leído entre las nominadas, el auditorio guardó silencio. Ni Jacques Audiard, director de la película, ni su compañera de reparto Zoe Saldaña, premiada como mejor actriz de reparto, nombraron a Gascón en sus discursos. (Desentonó Moore, quien sí le dirigió unas palabras de agradecimiento).

'Anora', mejor película en los Critics Choice Awards La agrupación de críticos estadounidenses distinguió Anora como la mejor película del 2024.

​Los premios de la crítica dieron impulso a Anora, que había ganado la Palma de Oro del festival de Cannes, sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso, según reporta AFP.

​Otros premios claves fueron para Adrien Brody como mejor actor por El brutalista, Cónclave por el mejor guión adaptado y mejor reparto, y Jon M. Chu como mejor director por Wicked.

Todos los ganadores