Publicado por Santiago Ospital Verificado por 17 de diciembre, 2024

El Registro Nacional de Cine de la Biblioteca Nacional del Congreso añadió, como todos los años, 25 películas a su colección de cintas a preservar "por su importancia cultural, histórica o estética" para "el patrimonio cinematográfico nacional".

La cohorte 2024 incluye películas tan antiguas como el corto mudo Annabelle Serpentine Dance de 1895 y tan actuales como The Social Network (Red social en Hispanoamérica y La red social en España), del 2010.

Otras cintas que ingresaron al registro son No Country for Old Men (Sin lugar para los débiles en Hispanoamérica y No es país para viejos en España), Dirty Dancing, Beverly Hills Cop (Un detective suelto en Hollywood en Hispanoamérica y Superdetective en Hollywood en España), Star Trek II: Wrath of Khan (Star Trek II: la ira de Khan) y Texas Chainsaw Massacre (La matanza de Texas en España, La masacre de Texas en Hispanoamérica).

Con estas adiciones, la colección alcanza los 900 títulos.

Presencia hispana

Desde la Biblioteca destacaron que cinco películas "incluyen destacados artistas o temas hispanos". Dos de ellas cuentan con el actor hispano-americano Edward James Olmos en el elenco: Mi Familia y American Me. Así el artista llega a ocho películas en el registro, siendo American Me la primera en la que figura como director.

"El principal cambio demográfico de los últimos 75 años ha sido la inmigración latina", afirman al explicar la adición de Mi Familia, del director Gregory Nava, "una historia emotiva y evocadora de la vida familiar mexicano-estadounidense multigeneracional, narrada por un inmigrante de segunda generación".

Destaca, asimismo, la presencia del comediante Cheech Marin, de padres mexicanos, en Up in Smoke y Spy Kids (Mini espías en Hispanoamérica). En esta última también figura Antonio Banderas, intérprete español que aparece en el registro por primera vez.

Además, en Star Trek II: The Wrath of Khan, el mexicano-estadounidense Ricardo Montalbán hace de antagonista.

Las 25 películas seleccionadas en 2024