Selena Gomez se compromete con Benny Blanco

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 12 de diciembre, 2024

Selena Gomez está comprometida con el cantante y productor Benny Blanco. El anuncio lo hicieron en sus redes sociales.

"Para siempre comienza ahora". Fue el mensaje con el que la actriz y cantante acompañó la foto en la que se le ve el anillo de compromiso.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. "Sí, seré la niña de las flores", escribió la cantante Taylor Swift en los comentarios seguido de otros mensajes de personalidades como Jennifer Aniston y Lily Colins.

Benny Blanco es un productor musical que ha acompañado la carrera de muchas artistas. Ganó el premio Hal David Starlight 2013 del Salón de la Fama de los Compositores y ha trabajado con Ed Sheeran , BTS , Eminem , Justin Bieber , Halsey , Katy Perry , Maroon 5 , Christina Aguilera , Kesha , Britney Spears , Rihanna , Sia , The Weeknd , Kanye West , Avicii , Selena Gomez , Adam Lambert , Charlie Puth , Keith Urban , OneRepublic , Wiz Khalifa , J Balvin , Ariana Grande , Kali Uchis , Juice Wrld y SZA.

Blanco y Gomez iniciaron su relación en junio de 2023. El compromiso llega, recordó E! News, casi dos décadas después de que Selena, de 32 años, y Benny, de 36, se conocieran por primera vez y cinco años desde que colaboraron en la canción "I Can't Get Enough".

"Ella es realmente mi mejor amiga (...) Nos reímos todo el día. Ella me inspira", contó Blanco en una entrevista a Howard Stern reseñada por E!.