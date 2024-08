'Reagan' llega a los cines después de denunciar el intento de censura de Meta

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 28 de agosto, 2024

La película Reagan está a tan sólo unos pocos días de estrenarse en los cines de todo el país. Dirigida por Sean McNamara y protagonizada por Dennis Quaid en el papel de cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, el largometraje producido por ShowBiz Direct finalmente aterrizará en la gran pantalla este viernes, 30 de agosto.

La cinta, basada en el libro de Paul Kengor titulado The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism publicado en el año 2006, narrará la historia del expresidente de los Estados Unidos, desde su infancia hasta que ocupó el Despacho Oval. Pero tendrá un giro inesperado, ya que la trama principal vinculará a Reagan "estrechamente con la Guerra Fría a través de Viktor Petrovich, un ex agente de la KGB", según explicaron los productores a Breitbart.

De esta forma, Petrovich, interpretado por Jon Voight, será quien cuente esta parte de la historia de Reagan a Andrei Novikov, un joven y prometedor político ruso al que dará vida Alexey Sparrow.

Reagan lleva años en producción. Anunciada en el año 2010, el largometraje comenzó a rodarse diez años después con un presupuesto de 25 millones de dólares y con una fecha de estreno que, originalmente, iba a ser en el año 2021 pero que tuvo que posponerse tres años debido a diversos factores como la pandemia.

Lo que pocos saben es que Dennis Quaid estuvo a punto de rechazar el papel de Ronald Reagan. Según relató él mismo a la página especializada ScreenRant "no dije que sí, pero tampoco que no".

No fue hasta que visitó el Rancho Reagan, donde se encontró con algunas de las pertenencias del expresidente intactas hasta que decidió dar una oportunidad al largometraje y aceptar el papel. "Realmente pude sentirlo allí, y ese fue realmente el comienzo. Tuve un año para prepararme, y luego estaba Penélope aquí, quien básicamente canalizó a Nancy Reagan, y eso hizo que mi trabajo fuera mucho más fácil", detalló.

Meta censuró la película por "intentar influir en las elecciones de 2024"

La promoción de la película, que cuenta con temas interpretados por Bob Dylan, Gene Simmons y Clint Black, tampoco fue sencilla.

Según denunciaron en Fox News Digital tanto Quaid como el equipo de marketing de Reagan, Meta impidió a ShowBiz Direct promocionar el largometraje en sus redes sociales.

Lo hizo al denegarles la publicación de un anuncio de pago que incluía la foto de Quaid caracterizado como Ronald Reagan en la que promocionaban la cinta. Además, Facebook suspendió la cuenta oficial de la película al menos dos veces por clips que publicó el protagonista hablando de la película en diferentes medios.

Según explicó Quaid, Facebook intentó justificar esta censura alegando que la publicación "menciona políticos o trata temas delicados que podrían influir en la opinión pública, en cómo vota la gente y puede afectar el resultado de una elección o legislación pendiente".

Sin embargo, el intérprete criticó que los responsables de eliminar este post tomaron la decisión sin siquiera ver el contenido de la publicación:

"Lo único que puedo decir es que Facebook, antes de censurar el material relacionado con el tema, lo hizo sin siquiera verlo. Así que les ofreceremos una proyección privada si lo desean". Dennis Quaid, protagonista de 'Reagan'.

Entonces, ¿por qué censuró Facebook y eliminó la página promocional de la película? Según el protagonista lo hizo al confiar en un sistema "automatizado".

"Esto ocurrió varias veces, de hecho, y nos suspendieron dos días seguidos. La última vez que escuché, Reagan no ha estado en la boleta electoral en 40 años y, no sólo eso, ni siquiera es elegible para presentarse como candidato porque cumplió dos mandatos", aseguró Dennis Quaid que ahora celebra la inminente llegada de Reagan a la gran pantalla.