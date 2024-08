Los hermanos Gallagher alientan los rumores de la vuelta de Oasis

Publicado por AFP VozMedia Staff Verificado por 26 de agosto, 2024

Liam y Noel Gallagher avivaron, con mensajes en sus redes sociales, los rumores sobre su regreso juntos a los escenarios 15 años después de su separación. La noticia generó la reacción de sus fans en las redes sociales y medios de comunicación, como The Sunday Times, reseñaron que las posibilidades para el reencuentro de la famosa banda están sobre la mesa.

"Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, darán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025", resaltó en su portada el Sunday Times.

Todo inició luego de que los dos hermanos publicaron, la noche del domingo al lunes, el mismo clip de 11 segundos en las redes sociales, con un solo mensaje: "27/08/24. 8 de la mañana (07H00 GMT)".

El domingo por la noche, Liam, de 51 años, dedicó "Half The World Away" de Oasis a Noel, de 57 años, durante su concierto en el Festival de Reading, al oeste de Londres. El artista interpretó varios éxitos de "Definitely Maybe" y, al finalizar el concierto, el mensaje publicado en las redes sociales, "27/08/24. 8 de la mañana", se mostró en la pantalla gigante, según cuenta AFP.

Además, Liam también escribió el domingo por la mañana en la red social X que nunca le había gustado la palabra ex.

Según recuerda AFP "después de años de disputas, otro altercado en el verano de 2009 entre Liam Gallagher y su hermano Noel, guitarrista y compositor de Oasis, en el festival parisino Rock en Seine, llevó a la separación de la banda formada en 1991 en Manchester".

Sin embargo, en una entrevista la semana pasada, Noel felicitó a Liam. Resaltó y elogió "su tono de voz y su actitud".

Tras el éxito arrollador de "Definitely Maybe", Oasis alcanzó la cima de su popularidad con "(What's the Story) Morning Glory?" lanzado en 1995.