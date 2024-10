VIDEO: primer tráiler de 'Better Man', el biopic de Robbie Williams protagonizado por un mono de CGI

Publicado por Virgina Martínez Verificado por 3 de octubre, 2024

El cantante británico Robbie Williams tendrá su biopics en las pantallas de los cines. Pero no es él quien protagoniza la película, sino un mono hecho con CGI. Better Man, que lleva el nombre de uno de los temas más famosos del cantante, presentará la infancia y el ascenso a la fama Williams.

Las primeras imágenes definitivas de la película se publicaron junto con el tráiler este miércoles. La elección de un mono para representar a Williams se debe a que el animal siempre se ha asociado al cantante y este lo ha convertido en cierta forma en su animal tótem. Robbie Williams hizo suya una versión de la canción I Wanna Be Like You, cantada por el jefe de los simios del Libro de la Jungla de Disney.

El elenco lo forman Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge y Anthony Hayes. Jonno Davies interpreta la versión simia de Williams.