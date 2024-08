¿Punto de inflexión en los estados indecisos? Lo que significa el respaldo de RFK Jr. a Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 23 de agosto, 2024

Robert F. Kennedy Jr. puso punto final a su candidatura y, tras una durísima crítica al Partido Demócrata, otorgó su respaldo al expresidente Donald Trump en un momento decisivo en términos electorales.

A poco más de setenta días para el 5 de noviembre, el respaldo de RFK Jr. significa un potencial punto de inflexión en los estados indecisos, donde la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Trump compiten cabeza a cabeza.

El retiro de RFK Jr. como candidato independiente llega en un momento justo, varios meses después de alcanzar su pico en las encuestas (superando el doble dígito), pero aún manteniendo cierto impacto en estados como Arizona, Georgia, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Virginia, Carolina del Norte y Nevada; que aún no tienen claro dominador.

La paridad entre Harris y Trump, junto con el buen impacto de RFK Jr. en estos estados, permitió al excandidato negociar con la campaña del expresidente republicano por varias semanas, finalemnte logrando un acuerdo por su respaldo.

Daniel Chang, máster en comunicación política de American University y miembro de la organización Dissident Project, dijo a VOZ que el momento del respaldo de RFK Jr. es positivo para Trump por dos razones: resta importancia a la Convención Nacional Demócrata 2024 (que culminó este jueves) y puede impulsar aún más al candidato republicano en las encuestas.

“A nivel narrativo es una gran ayuda para Trump. Primero, le quita algo de foco a la convención demócrata de esta semana. Segundo, son unas necesitadas buenas noticias luego de un mes de buenos números para los demócratas”, dijo Chang. “A nivel de votos, ayudará a Trump, pero el 5% de RFK no se irá automáticamente a Trump. Una parte del voto RFK se irá con Harris, otro con algún independiente y otros no votarán. Pero, en una elección cerrada, cualquier voto ayuda. Especialmente en los estados claves”.

El impacto del respaldo de RFK Jr., según las encuestas

De acuerdo con un resumen de encuestas del diario The New York Times, el impacto de RFK Jr. no es nada despreciable, especialmente en los estados indecisos.

Por ejemplo, de acuerdo con una serie de encuestas estatales de Focaldata realizadas entre el 6 y 16 de agosto, el excandidato independiente influía en la mayoría de los estados indecisos.

En Pensilvannia, Focaldata puso a Harris por encima de Trump por un punto (48-47%); y le dio a RFK cuatro puntos que podrían ser determinantes en favor del expresidente.

En Carolina del Norte, un estado que Trump ganó en 2020 por tres puntos, Harris también está por delante dentro del margen de error (47-46%), pero RFK Jr. cuenta con cinco puntos porcentuales de donde Trump podría descontar o remontar.

Ocurre algo similar con Virginia, un estado habitualmente demócrata donde Trump está teniendo un buen desempeño. Según Focaldata, Harris está ganando por tres puntos (45-42%); y RFK Jr. se apunta seis puntos porcentuales en la encuesta.

En otro estado altamente indeciso como Arizona, que se decantó en favor de Biden por unos 13.000 votos en 2020, RFK Jr. también tiene un impacto significativo: Focaldata le da siete puntos mientras Trump lidera por un punto a Harris.

Los datos de Focaldata coinciden bastante con una encuesta reciente publicada por Redfield & Wilton Strategies y The Telegraph entre el 12 y el 15 de agosto.

Por ejemplo, en Arizona, donde Trump adelanta a Harris 44-43%, RFK Jr. acumuló el apoyo del 5% de los encuestados.

En Michigan, un estado que también se resolvió por un escaso margen en 2020 en favor de Biden, el independiente tendría el 4% de los votos mientras Trump aventaja a Harris por un punto porcentual, según Redfield & Wilton Strategies/The Telegraph.

Lo mismo sucede con otra encuesta respetable: The New York Times/Siena College, que publicó encuestas estatales entre el 9 y el 14 de agosto.

En esas encuestas, RFK Jr. puntuó 4% en Nevada (con Trump en ventaja de dos puntos), 4% en Georgia (con Trump arriba por tres puntos), 4% en Carolina del Norte (con Harris arriba por dos puntos) y 5% en Arizona (con Harris aventajando a Trump por cinco puntos).

En cualquier caso, en al menos tres encuestas creíbles y recientes, el impacto de RFK Jr. en los estados claves osciló entre el 4-6% del apoyo, con las diferencias entre Harris y Trump dentro del margen de error indiferentemente del presunto dominador.

¿Votos seguros para Trump?

Si bien es muy difícil determinar qué porcentaje de los votos de RFK Jr. irían a parar en las cuentas de Trump, por el momento las encuestas sugieren que el expresidente se vería beneficiado.

De acuerdo con una encuesta nacional de NBC News, Kennedy atrae mucho más a los votantes republicanos, y su posición ha disminuido significativamente entre los independientes, restándole muchos más votos a Trump que a Harris.

“Kennedy atrae a casi todos los desertores del tercer partido de Trump. La encuesta nacional de julio de NBC News también muestra cómo la papeleta cambia de una con sólo los dos principales candidatos a una papeleta ampliada que incluye a Kennedy”, se lee en la cadena de noticias.

Un indicio de que los votos de RFK Jr. podrían beneficiar a Trump es que, antes de la retirada de Biden, RFK Jr. tenía entre el 8,5% y el 10% del voto nacional. Sin embargo, desde el 21 de julio, su apoyo cayó a alrededor del 5%, por lo que algunos analistas suponen que ese apoyo es de base mayormente conservadora.

Otro punto clave es el impacto positivo de RFK Jr. entre los votantes hispanos, un electorado clave en noviembre. Su favorabilidad, según una encuesta nacional de YouGov, ha sido mucho más alta entre los hispanos, con un +4 en general, mientras su media de favorabilidad es de -8.

A pesar de que los datos sugieren que el apoyo de RFK Jr. no es determinante en las encuestas nacionales, en los estados indecisos, que probablemente se definirán por márgenes ínfimos, la participación del otrora candidato independiente podría ser definitiva y muy importante para Trump.