Gen Z ¿una generación perezosa?, seis de cada diez empresas han despedido a recién graduados por su trabajo "insatisfactorio"

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 18 de septiembre, 2024

Una encuesta reciente de Intelligent.com reveló que una de cada seis empresas muestra reticencia a contratar a recién graduados pertenecientes a la Generación Z, citando preocupaciones sobre su preparación, habilidades comunicativas y profesionalismo.

De hecho, el estudio indicó que seis de cada diez empresas informaron que han despedido a graduados universitarios contratados en 2024 y, una de cada siete compañías contempla no contratar a miembros de este grupo en el futuro cercano.

Las razones: falta de motivación y carisma

Según el informe, entre las principales carencias que tienen estos jóvenes en el mundo laboral se encuentran la falta de motivación y carisma, así como una insuficiente capacidad en las llamadas "habilidades blandas" necesarias para adaptarse a un entorno laboral profesional.

La Generación Z está destinada a representar cerca del 30% de la fuerza laboral para 2025. Un 7% de las compañías encuestadas describió a los recién graduados y sus cualidades como "insatisfactorias". Huy Nguyen, asesor jefe de educación y desarrollo profesional de Intelligent, declaró en el informe:

"Muchos recién graduados universitarios pueden tener dificultades para ingresar a la fuerza laboral por primera vez, ya que puede ser un gran contraste con lo que están acostumbrados a lo largo de su viaje educativo (...) A menudo no están preparados para un entorno menos estructurado, la dinámica cultural del lugar de trabajo y la expectativa de trabajo autónomo".

Un dato alarmante es que casi el 20% de los gerentes encuestados indicó que los trabajadores más jóvenes suelen llegar tarde y no cumplir con los plazos establecidos. Nguyen también comentó que, aunque muchos de estos graduados poseen conocimientos teóricos, carecen de la experiencia práctica y las habilidades sociales necesarias para prosperar:

"Aunque pueden tener algunos conocimientos teóricos de la universidad, a menudo carecen de la experiencia práctica del mundo real y las habilidades sociales necesarias para tener éxito en el entorno laboral. Estos factores, combinados con las expectativas de los trabajadores experimentados, pueden crear desafíos tanto para los recién graduados como para las empresas para las que trabajan".

La encuesta fue realizada en agosto y contó con la participación de casi 1000 líderes empresariales.

90% de la Generación Z no asiste a entrevistas de trabajo

A pesar de todo lo ya mencionado, el problema de esta generación en el ámbito laboral no sólo se reduce a como se comportan en el ambiente de trabajo. Otro estudio realizado Indeed -sitio web de empleo- reveló que el 93% de los miembros GenZ no asisten a entrevistas de trabajo que solicitan.

Según la encuesta, el 75% de los trabajadores jóvenes reconoció haber ignorado a un futuro posible empleador en el último año. Peor aún, un 87% de los trabajadores logró obtener el empleo, firmar el contrato, y luego faltar el primer día.