Trump detalla a profundidad su política económica: promete más aranceles y bajar el impuesto a las corporaciones al 15 %

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-17T03:17:33.000Z"}

Hasta hoy, más allá de sus habituales promesas de que hará a “Estados Unidos grande de nuevo”, el expresidente Donald Trump fue muy cauto al momento de revelar cómo será su política económica de cara a un potencial segundo mandato. Pero ahora sí tenemos una idea más clara: de vencer a Joe Biden en noviembre, el escenario más plausible según las encuestas, es muy probable que se avecine una Trumponomics con esteroides. Es decir, más desregulación, menos impuestos y mucho más proteccionismo.

En una extensa entrevista con la revista Bloomberg desde su mansión en Mar-a-Lago, Trump habló largo y tendido sobre sus planes económicos para Estados Unidos. Con tono humilde, el expresidente reconoció que, a diferencia de su primer mandato, ahora está mejor preparado y asesorado para manejar mucho mejor la economía. “Ahora conozco a todo el mundo. Ahora, tengo experiencia de verdad”, afirmó.

Según Bloomberg, las líneas maestras de Trumponomics (aranceles, impuestos bajos y desregulación) podrían no ser diferentes de las de su primer mandato, aunque sí se buscaría aplicarlas con mayor velocidad y eficacia.

En ese sentido, el expresidente destacó que ahora entiende mucho mejor lo que Bloomberg catalogó como “los resortes del poder”, incluida la importancia de seleccionar a las personas adecuadas para los puestos adecuados. “Teníamos gente estupenda, pero a algunas personas no las habría elegido por segunda vez”, afirmó Trump.

¿Quiénes acompañan y rodean a Trump en materia económica?

Dentro del círculo íntimo en materia económica del expresidente se encuentran:

Brooke Rollins , presidenta y directora ejecutiva del America First Policy Institute (AFPI)

, presidenta y directora ejecutiva del America First Policy Institute (AFPI) Linda McMahon ; directora de la Administración de Pequeñas Empresas bajo el mandato de Trump

; directora de la Administración de Pequeñas Empresas bajo el mandato de Trump Robert Lighthizer , quien fue representante comercial de EE. UU. bajo el mandato de Trump y probablemente desempeñaría un papel central en una nueva administración

, quien fue representante comercial de EE. UU. bajo el mandato de Trump y probablemente desempeñaría un papel central en una nueva administración Larry Kudlow , exdirector del Consejo Económico Nacional

, exdirector del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett , expresidente del Consejo de Asesores Económicos y candidato a dirigir la FED

, expresidente del Consejo de Asesores Económicos y candidato a dirigir la FED Scott Bessent , fundador del fondo de cobertura Key Square Group LP

, fundador del fondo de cobertura Key Square Group LP Russ Vought , director de política del Comité Nacional Republicano

, director de política del Comité Nacional Republicano Arthur Laffer, un defensor de la economía de la oferta de la época de Reagan

Impuestos a las corporaciones al 15 % y más aranceles

Trump expresó su admiración por el 'infravalorado' presidente William McKinley, a quien calificó como el 'rey de los aranceles'. Según el expresidente, McKinley contribuyó significativamente a la riqueza de Estados Unidos, aunque la historia no le ha dado el reconocimiento que merece.

Trump, además, habló de su relación con los principales directores ejecutivos del país, su opinión sobre Jerome Powell, quien terminaría su mandato en la FED que expira en 2026, y hasta diagramó los potenciales candidatos para ser secretario del Departamento del Tesoro.

Entre las medidas más destacadas que planea el expresidente Trump se encuentra, nuevamente, una reforma fiscal. Una de las decisiones más importantes del expresidente en su primer mandato fue recortar la tasa impositiva sobre el impuesto a las corporaciones del 35 % al 21 %. Ahora, según él, su idea es reducirlo hasta el 15 %.

Asimismo, Trump dio un repaso de lo que serán sus medidas más importantes, mencionándolas a grandes rasgos:

Más perforación y reversión de la política de energía verde de Biden

Menos regulación, replicando su primer mandato

Proteger la frontera sur y reducir la inmigración ilegal

Presionar a enemigos y aliados para conseguir mejores condiciones comerciales

Impulsar fuertemente la industria de las criptomonedas

Frenar a las imprudentes grandes empresas tecnológicas

¿Los directores ejecutivos apoyan a Trump?

Cuando a Trump se le preguntó sobre la reacción de los principales CEO del país a su plan fiscal, el expresidente aseguró que “les encantó”.

De acuerdo con Bloomberg, el expresidente, a diferencia de épocas pasadas, está siguiendo muy de cerca las opiniones de los principales ejecutivos de Estados Unidos, reconociendo que muchos de ellos, en su momento, fueron muy críticos con él y mantuvieron una relación compleja. Sin embargo, el escenario ahora es completamente diferente, Trump lidera las encuestas, sus donaciones están por las nubes y una gran cantidad de ejecutivos están descontentos con la situación de la economía.

Además, el expresidente está recibiendo respaldos importantes de multimillonarios como Elon Musk, quizás el empresario más influyente del país en estos momentos, o Bill Ackman.

Estos respaldos dejan entrever que los sectores tecnológicos y financieros están dispuestos a darle una mano a Trump, quien el pasado 13 de junio se reunió en privado en Washington con decenas de los directores ejecutivos más destacados del país.

En la reunión estaban Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, Tim Cook, de Apple, y Brian Moynihan, de Bank of America. Según Bloomberg, se trataba de un «fireside chat» organizado por Business Roundtable, un grupo de presión no partidista.

Según Trump, la reunión fue un éxito, a pesar de algunos reportes críticos de la prensa. Además, sorpresivamente, el expresidente reveló que Dimon está entre sus candidatos para ser el nuevo secretario del Departamento del Tesoro, una candidatura inesperada considerando que el nominado republicano llegó a tildar a Dimon de “sobrevalorado globalista” en su red social Truth.

El propio Dimon ha elogiado a Trump públicamente, más recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos.

“Sea honesto”, dijo Dimon en enero. “Tenía algo de razón sobre la OTAN, algo de razón sobre la inmigración. Hizo crecer la economía bastante bien. La reforma fiscal funcionó. Tenía razón sobre China. ... No se equivocó en algunos de estos temas críticos, y por eso le votan”.

El apoyo de Dimon y de otros peces gordos de Wall Street le da credibilidad y fuerza a un Trump que, según reveló en la entrevista, está pensando en desregular masivamente y también aplicar un fuerte proteccionismo, quizás lo que genera más dudas sobre su propuesta económica.

Los aranceles no son negociables

Trump elogió de forma categórica a McKinley, aparentemente su nueva referencia proteccionista.

“McKinley hizo rico a este país”, afirmó Trump. “Fue el presidente más infravalorado”.

Según el expresidente, los sucesores de McKinley dilapidaron su legado en costosos programas gubernamentales como el New Deal y, además, destruyeron la imagen de una importante herramienta para el manejo económico del Estado.

“No puedo creer cuánta gente es negativa a los aranceles que en realidad es inteligente”, aseguró Trump. “Hombre, es bueno para la negociación. He tenido tipos, he tenido países que eran potencialmente extremadamente hostiles que venían a mí y me decían: 'Señor, por favor, pare con el tema de los aranceles'”.

Por ello, Bloomberg explica que Trump está listo para recetar más de la misma medicina arancelaria, incluyendo a los aliados de la Unión Europea. Además de apuntar a China con nuevos aranceles de entre el 60 % y el 100 %, el expresidente asegura que impondría un arancel general del 10 % a las importaciones de otros países.

Algunos críticos aseguran que esta medida podría exacerbar la inflación o ralentizar el crecimiento económico, pero el expresidente considera que, de esta manera, se protege a la industria nacional y a los trabajadores estadounidenses.

Quizás, fuera de la reducción impositiva, la desregulación o la intención de potenciar la industria de las criptomonedas, el aumento de los aranceles es la medida económica que más hace ruido entre los analistas y expertos.