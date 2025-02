Super Bowl LIX: la lucha por el campeonato de la NFL, al detalle

Publicado por Hayden King Verificado por 5 de febrero, 2025

Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán el domingo en el Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana). La historia está en juego, ya que el quarterback Patrick Mahomes busca convertir a su equipo en el primero de la NFL en ganar tres Super Bowls consecutivas, mientras que su homólogo Jalen Hurts busca vengar la derrota de su equipo en este mismo partido ante el mismo rival hace apenas dos años, en una emocionante remontada de los Chiefs por 38-35.

Los Chiefs parten como favoritos por 1,5 puntos en un duelo entre dos de los equipos más dominantes del año. Los Eagles verán muchas caras conocidas vestidas de rojo y oro. Mahomes, el vigente MVP del Super Bowl en dos ocasiones consecutivas, volverá a liderar el ataque, reforzado por el veterano tight end Travis Kelce y el running back Isiah Pacheco. Ambos también fueron campeones en los dos últimos Super Bowls.

Los Eagles, sin embargo, han traído un nuevo nombre notable al roster. El corredor Saquon Barkley se unió a los Eagles en la temporada baja procedente de sus rivales de división, los New York Giants, y (literalmente) empezó a correr. Lideró la NFL en carreras y se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NFL en acumular 2.000 o más yardas en una temporada (2.005). Podría ser decisivo en este partido, ya que Hurts tuvo que cargar con la mayor parte de la carrera de los Eagles en su anterior partido del Super Bowl contra los Chiefs, con 70 yardas y tres touchdowns. El principal corredor de los Eagles en ese partido fue Kenneth Gainwell, que únicamente recorrió 21 yardas.

La historia del Super Bowl

Ocho franquicias han ganado Super Bowls consecutivas: los Green Bay Packers (1966-1967), Miami Dolphins (1973-1974), Pittsburgh Steelers (2x: 1975-1976, 1979-1980), San Francisco 49ers (1989-1990), Dallas Cowboys (1993-1994), Denver Broncos (1998-1999), New England Patriots (2005-2006) y Kansas City Chiefs (2023-2024). Ningún equipo, sin embargo, ha sido capaz de capturar el triplete, algo que los Chiefs tendrán la oportunidad de hacer en Nueva Orleans.

Los Chiefs también serán uno de los cuatro equipos que han jugado tres Super Bowls consecutivas. El primero fueron los Miami Dolphins (1972-1974), que perdieron la primera y ganaron las dos últimas. Los New England Patriots de Tom Brady jugaron tres partidos consecutivos por el título entre 2017 y 2019, ganando el primero y el tercero, pero cayendo ante los Eagles en el segundo. Los Buffalo Bills son el único equipo que jugó en cuatro Super Bowls consecutivas (1991-1994), pero infamemente perdieron las cuatro, la primera en un desgarrador gol de campo fallado en los segundos finales de una derrota por un punto ante los New York Giants.

Los Chiefs habrán jugado en cinco de las últimas seis Super Bowls (2020-2021, 2023-2025). El año anterior, en 2019, se quedaron a escasos centímetros de una victoria en el AFC Championship Game contra los Patriots que les habría enviado al Super Bowl, y en 2022 también se quedaron a un partido, cayendo ante los Cincinnati Bengals.

Mahomes ya se ha consagrado como uno de los grandes de la liga de todos los tiempos, pero liderar el primer triplete del Super Bowl lo alzaría aún más en la historia del football.

En busca de la revancha

A pesar de que los Chiefs son Goliat, los Eagles no son David. Después de empezar la temporada con un mero 2-2, terminaron la temporada regular con unas electrizantes 12 victorias en sus últimos 13 partidos, suficiente para el segundo mejor récord de la NFC. Fueron liderados por el dominante ataque terrestre de Barkley y Hurts, así como por las amenazas exteriores A.J. Brown y DeVonta Smith.

También tenían una de las defensas más intimidantes de la liga, encabezada en el frente por el liniero defensivo Jalen Carter, los linebackers Josh Sweat y Zack Baun, así como los backs defensivos C.J. Gardner-Johnson, Darius Slay Jr. y el novato Cooper DeJean. Poseen atletismo y físico de élite en todo el campo en el extremo defensivo, complicando la vida a pasadores, corredores y receptores por igual.

Como se mencionó anteriormente, la mejor incorporación de los Eagles desde su última aparición en el Super Bowl fue Barkley, sin lugar a dudas. Sin embargo, el equipo también ha sufrido algunas pérdidas. El veterano centro de los Eagles Jason Kelce (hermano de Travis) se retiró esta pasada temporada, dejando un gran hueco en la línea ofensiva y en el vestuario de Philadelphia.

Más malas noticias en este sentido es que los Eagles tienen dos importantes lesiones en su línea ofensiva y que son duda para el Super Bowl LIX: el guardia Landon Dickerson y el centro Cam Jurgens. Este último, reemplazo de Kelce, dijo que jugará el partido, pero está listado con una lesión en la espalda. La participación de Dickerson aún está en duda, ya que sufrió una lesión de rodilla en el partido por el Campeonato de la NFC hace dos semanas. El hecho de que estos dos puedan o no jugar tendrá un gran impacto en el juego de carrera de Barkley, pero también en la capacidad de Hurts para hacer jugadas.

Fuera del campo

El famoso espectáculo del descanso del Super Bowl será interpretado por el rapero californiano Kendrick Lamar, que acaba de ganar cinco premios Grammy, entre ellos el de Canción y Grabación del Año por su tema "Not Like Us", dirigido contra el rapero canadiense Drake durante su breve disputa a finales de 2024. En noviembre del año pasado, Lamar lanzó su álbum más reciente, GNX, que incluyó éxitos notables como "TV Off" y "Squabble Up." Estas podrían ser algunas de las canciones que interpretará en su set durante el evento televisivo del año, aunque seguramente los fans también esperarán escuchar clásicos como "Humble" y "Alright". Se ha informado de que SZA actuará como artista invitada.

Jon Batiste, de la banda Stay Human, cantará el himno nacional antes del partido. Batiste ganó dos Grammy en 2025 por su trabajo en la película American Symphony.

"America the Beautiful" también será interpretada antes del partido por el dúo formado por Trombone Shorty y la cantante cristiana Lauren Daigle.

La cantante de R&B y gospel Ledisi interpretará "Lift Every Voice and Sing", coloquialmente conocido como el himno nacional negro.

Dónde verlo

El Super Bowl LIX empezará a las 6:30 p.m. EST del domingo 9 de febrero, en Fox. También estará disponible para streaming en Fubo TV y otras plataformas que transmiten Fox.

El partido se podrá ver en español en Fox Deportes, ofreciendo comentarios, análisis y entrevistas por y para hispanohablantes.

El partido será retransmitido en inglés por Kevin Burkhardt y el siete veces campeón del Super Bowl Tom Brady, con información adicional de Erin Andrews y Tom Rinaldi. En español, lo anunciará un equipo formado por Pepe Segarra, Ernesto del Valle, José Pablo Coello y Ricardo García Ochoa.

Mercados de apuestas

El Super Bowl es el acontecimiento deportivo más importante del año. Sólo este año, se espera que los estadounidenses hagan 1.390 millones de dólares en apuestas legales sobre el partido, según ESPN. La línea de apuestas se abrió con los Chiefs como favoritos por 1,5 puntos. Sin embargo, a pesar de ser los favoritos, el sitio de apuestas Sports Betting Dime informa de que el 70% de las apuestas que ha recibido son para los Eagles, con el 80% del dinero total también para Filadelfia.

El over-under para el partido está fijado en 48,5 puntos, lo que representa la estimación de Las Vegas para el número total de puntos anotados entre los dos equipos.

Los aficionados no sólo apostarán al partido en sí. Hay apuestas sobre el resultado del lanzamiento de la moneda antes del partido, la duración máxima del himno nacional (actualmente 120,5 segundos), las canciones que interpretará Kendrick Lamar en el descanso ("Humble" es la favorita, con +170) e incluso el color del Gatorade que se lanzará al entrenador ganador (el púrpura es el favorito, con +200), según Odds Checker. Incluso hay una apuesta a la cantidad máxima de apariciones de Taylor Swift en la retransmisión, que es de 6,5, según NorthJersey.com. Swift es la novia del ala cerrada de los Chiefs Travis Kelce.

Anuncios

Para los no aficionados al football, uno de los mayores atractivos del partido son los comerciales. Este año, se dice que las marcas están desembolsando hasta 8 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos durante el partido, con anuncios antes y después del partido de entre 4 y 4,5 millones de dólares, por USA Today. Sintoniza para ver los elaborados anuncios que se hacen virales en el partido de este año.