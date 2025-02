El trade request de Myles Garrett conmociona la NFL

Publicado por Israel Duro Verificado por 4 de febrero, 2025

Myles Garrett, el último galardonado como mejor defensor de la NFL, ha conmocionado al deporte al solicitar mediante un comunicado el trade request a los Cleveland Browns para jugar en un equipo con opciones de ganar el Super Bowl.

"El objetivo siempre ha sido competir por un Super Bowl y ganarlo"

Garrett ya había advertido en diciembre de que no quería pasar por otra reconstrucción en Cleveland, que tiene la segunda selección general en el draft de la NFL de 2025. A esto añadió que la pasada temporada fue más decepcionante incluso que el curso de debut en el equipo.

Un sentimiento en el que el jugador abundó en el comunicado facilitado a los medios pidiendo a los Browns que se sienten a negociar su salida: "Aunque me encanta que esta ciudad sea mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más grandes no me permite dormirme en los laureles. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Cantón, siempre ha sido competir por un Super Bowl y ganarlo".

Especulaciones sobre su posible destino

Sin embargo, a pesar de que su malestar por estar en un equipo perdedor temporada tras temporada desde hace seis años era conocido, el movimiento ha causado un terremoto entre las franquicias y los aficionados de este deporte y ha desatado las especulaciones sobre su posible destino.

No en vano, a sus 29 años Garrett es uno de los mejores jugadores de toda la liga, independientemente de su posición. Esta temporada terminó segundo en sacks (14,5) y sexto en porcentaje de victorias en pass rush (21,5%). Pero, además, su puesto es especial, por lo que los equipos no dudan en gastar mucho dinero y/o intercambiar selecciones de draft de primera calidad para conseguir un buen edge rusher.

Los Browns intentarán retenerlo

Para dar más emoción al asunto, los Browns han dicho públicamente que no tienen intención de traspasar a Garrett, por lo que no sería para nada descartable que el jugador continuara en la franquicia.