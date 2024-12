NFL: Saquon Barkley se suma al selecto club de jugadores con más de 2.000 yardas en una temporada

Publicado por Israel Duro Verificado por 30 de diciembre, 2024

El corredor de los Philadelfia Eagles Saquon Barkley completó 167 yardas en 31 acarreos, llegando a un total de 2.005 en la temporada, el noveno en conseguirlo, para liderar la aplastante victoria de su equipo frente a los Dallas Cowboys en la penúltima jornada de la temporada regular en la NFL. La noche también dejó la dramática clasificación de los Washington Commanders para los playoff en el último suspiro de su partido contra los Atlanta Falcons.

Barkley, de 27 años y en su primera temporada en Philadelphia, se convierte en el noveno jugador en superar las 2.000 yardas por la vía terrestre en una temporada. O.J. Simpson en 1973 fue el primero en lograrlo, el más reciente fue Derrick Henry (Tennessee Titans) en el 2020 mientras que el récord es para Eric Dickerson (2.105) en 1984.

El nacido en El Bronx, Nueva York, tendrá la oportunidad de romper este registro en la última jornada de la temporada regular, precisamente frente a su ex equipo, los New York Giants. Su gran partido hizo no se notara la ausencia del mariscal de campo de su equipo, Jalen Hurts, ausente tras no superar el protocolo de conmoción cerebral de la NFL.

Victorias de Buccaners, Giants y Bills

En otro resultado, los Tampa Bay Buccaneers se impusieron 48-14 sobre los Carolina Panthers con cinco touchdowns de su mariscal de campo, Baker Mayfield. Drew Lock lanzó para 309 yardas y cuatro touchdowns en la victoria 45-33 de los New York Giants sobre los Indianapolis Colts, este resultado deja oficialmente eliminados a los Colts.

Además, los Buffalo Bills se impusieron 40-14 sobre los New York Jets, Josh Allen inició la festividad con un touchdown de una yarda en el primer cuarto y luego lanzó para otros dos en el tercer período. Buffalo alcanzó a liderar por 40 puntos hasta que los Jets acortaron distancias en los minutos finales con dos touchdowns lanzados por Tyrod Taylor.

Un reñido acceso al playoff

Los Miami Dolphins se mantienen con vida en la lucha por la clasificación a los Playoffs al derrotar 20-3 a los Cleveland Browns, Tyler Huntley, en sustitución del lesionado Tua Tagovailoa, anotó un touchdown con un acarreo de 13 yardas. En la última jornada, Miami necesita un triunfo frente a los New York Jets y una derrota de los Denver Broncos para clasificar.

Quienes sí certificaron su pase para la fase final fueron los Washington Commanders tras imponerse en un intenso partido a los Atlanta Falcons en el tiempo extra. El rookie Jayden Daniels fue el gran protagonista de la noche tras conseguir conectar con Zach Ertz su tercer pase de touchdown del encuentro tras más de tres horas de juego.

Sam Darnold completó 33 de sus 43 pases para 377 yardas y tres touchdowns en la victoria 27-25 de los Minnesota Vikings sobre los Green Bay Packers. Los Vikings se mantienen en la pelea por el primer lugar en la Conferencia Nacional con un récord de 14 triunfos y dos derrotas.