George Russell atrapa la 'pole' en Las Vegas y Colapinto colisiona

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 23 de noviembre, 2024

El británico George Russell (Mercedes) logró el viernes la pole position del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en una clasificación en la que Max Verstappen superó a su gran rival Lando Norris y el argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente, según reporta AFP.

La colisión del joven piloto, que se encuentra en buen estado según su equipo, dejó en duda su participación en el Gran Premio del sábado, en el que el neerlandés Verstappen tendrá su primera oportunidad de asegurar su cuarto título mundial consecutivo.

El piloto de Red Bull arrancará la carrera nocturna en la quinta posición, una por delante del británico Norris (McLaren). A Mad Max le basta con finalizar por delante de Norris, o no ceder más de dos puntos en su duelo particular, para convertirse en el sexto tetracampeón de Fórmula 1 de la historia. En caso de no celebrar el título en la capital del juego, Verstappen todavía tiene por delante otros dos Grandes Premios, los de Catar y Abu Dabi en diciembre.

"Somos un poco demasiado lentos, hemos estado sufriendo para que los neumáticos funcionen a una vuelta, y también somos demasiado lentos en las rectas", advirtió Verstappen, que en los ensayos libres también se quejó del resbaladizo estado de la pista.

Pierre Gasly, la sorpresa

El español Carlos Sainz (Ferrari) acarició el primer lugar de la parrilla pero Russell, haciendo valer el dominio de Mercedes en los entrenamientos, se lo arrebató en su última vuelta por apenas 0.098 segundos.

"Sabía que la última vuelta era la que realmente contaba. Tuvimos que cambiar el alerón delantero y no sabía si llegaría a la bandera", afirmó Russell al celebrar su tercera pole del año y cuarta de su carrera.

Sainz, que también se perfila como gran candidato al triunfo, concluyó en la segunda plaza y el francés Pierre Gasly (Alpine) se hizo con la tercera en la gran sorpresa de esta qualy, disputada en la fría noche de la ciudad de los casinos, con temperaturas alrededor de los 10 ºC.

"Estuve un poco más cerca de la 'pole' de lo que esperaba. Ahora tenemos que seguir confiando en que podemos luchar delante incluso más que hoy", demandó Sainz, que también pelea para que Ferrari adelante a McLaren en la clasificación del Mundial de constructores.

De su lado el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) vivió otro episodio de su decepcionante temporada al ser eliminado de nuevo en la primera fase de la clasificación. Checo Pérez ocupará el decimosexto lugar de la parrilla, uno por delante del veterano piloto español Fernando Alonso (Aston Martin).

Colapinto en duda para la carrera

La sesión se vio interrumpida unos 20 minutos por una fuerte colisión del argentino Franco Colapinto (Williams) hacia el final de la segunda parte de clasificación.

El joven piloto, que pugnaba por meterse entre los 10 mejores en la última fase, arriesgó en una maniobra y chocó contra la barrera causando graves destrozos a su auto. Colapinto, de 21 años, salió del vehículo por su propio pie y abandonó caminando el circuito antes de ser revisado por los servicios médicos.

El equipo Williams, que tendrá que trabajar a contrarreloj para arreglar el auto, informó que Colapinto se encuentra "bien" pero volverá a ser evaluado el sábado para determinar si puede pilotar.

"Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, que requirió un chequeo médico. Un impacto de esta magnitud es, obviamente, significativo y grave y tendrá que ser evaluado de nuevo mañana antes de que sepamos si está en condiciones de correr", avanzó Williams en un comunicado. "La salud de Franco es lo único que importa y nos alegramos de que, por lo demás, esté bien".

Colapinto, que trata de ganarse un volante para la próxima temporada, ya protagonizó otro accidente durante el pasado Gran Premio de Brasil.

De recibir el visto bueno, el argentino ocupará el decimocuarto puesto en la salida de la carrera de Las Vegas, que se pondrá en marcha a las 10 pm hora local (6 am GMT del domingo).