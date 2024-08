Nuevas sospechas sobre el dopaje de los nadadores chinos en los JJOO de París 2024

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 5 de agosto, 2024

China nunca ha sido de los países que han destacado en natación en los Juegos Olímpicos, como sí lo han hecho naciones como Estados Unidos, Australia, Alemania, Hungría o Japón a lo largo de la historia olímpica. Sin embargo, en París 2024, la delegación del régimen comunista ha asombrado, logrando, hasta el momento, una docena de medallas e, incluso, batiendo algún récord mundial -como es el caso del nadador Pan Zhanle, que registró una nueva mejor marca en la prueba de 100 metros libres-.

El desempeño de los nadadores chinos en estos Juegos Olímpicos -que han logrado acabar con la hegemonía estadounidense en la prueba de 4x100 masculinos- ha revivido y acentuado las sospechas sobre si se dopan o no. China ya estuvo involucrado en un escándalo sobre esta práctica ilegal, cuando se dio a conocer que 23 competidores dieron positivo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Zhanle fue uno de ellos. También Zhang Yufei, que ha sumado seis medallas al casillero chino en París 2024.

Contaminación en la comida, la explicación que dio China

Cuando salió a la luz aquella polémica, el Comité Olímpico Chino salió rápidamente a responder por lo sucedido. La institución aseguró que los 23 nadadores que dieron positivo fue por la contaminación de algún alimento que ingirieron. China logró seis medallas en Tokio, tres de ellas de oro.

Este argumento fue bien acogido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que acabó por perdonar a los deportistas involucrados y no someterles a una dura sanción, como prohibirles de por vida su participación en unos Juegos Olímpicos, aparte de la multa económica correspondiente.

Las críticas estadounidenses contra la WADA

Desde Estados Unidos, las críticas contra la WADA por exculpar a aquellos nadadores -que, como es el caso de Zhanle, están participando en París 2024- no se hicieron esperar.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas fue la primera en criticar a la WADA, a la que se sumó, posteriormente, la Agencia Antidopaje (USADA).

"Es aplastante ver que 23 nadadores chinos dieron positivo en un potente fármaco para mejorar el rendimiento en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2021, tal y como informan el New York Times y ARD. Es aún más devastador saber que la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia China Antidopaje ocultaron en secreto, hasta ahora, estos positivos bajo la alfombra al no seguir de forma justa y equitativa las normas globales que se aplican a todos los demás en el mundo. Nos duelen en el alma los atletas de los países afectados por este posible encubrimiento, que pueden haber perdido momentos en el podio, oportunidades económicas y recuerdos con la familia que nunca podrán ser reemplazados. Han sido profunda y dolorosamente traicionados por el sistema. Todos aquellos que se ensuciaron las manos enterrando pruebas positivas y suprimiendo las voces de los valientes denunciantes deben rendir cuentas con todo el rigor de las normas y la ley", dijo Travis T. Tygart, director ejecutivo de la USADA.

A las críticas de instituciones se sumaron leyendas del deporte como Michael Phelps. El ex nadador y deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos compareció en el Congreso para afirmar que "no podemos seguir confiando ciegamente en la WADA, una organización que sigue demostrando que es incapaz o no está dispuesta a aplicar sus políticas de forma coherente en todo el mundo".

Los nadadores dieron positivo en trimetazidina

Concretamente, la sustancia por la que dieron positivo los nadadores chinos fue la trimetazidina (TMZ) que está prohibida por la WADA.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la TMZ se emplea para tratar anginas de pecho y otras patologías cardiorrespiratorias. Esta sustancia "estimula la oxidación de la glucosa" y, por ende, "optimiza el metabolismo energético del miocardio y el funcionamiento cardíaco en una condición isquémica". En resumidas palabras, la TMZ beneficia a los deportistas de alto rendimiento, reduciendo su cansancio y su fatiga muscular y que el corazón "funcione de manera más eficiente" según dijo la doctora Elizabeth Murray en declaraciones recogidas por CNN.

Aparte del caso expuesto, en 2014 ya hubo otro antecedente de China con la TMZ. El nadador Sun Yang fue sancionado con tres meses por dar positivo en esta sustancia.