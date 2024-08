Lin Yu-ting, la otra "boxeadora" con cromosomas XY, descalifica a su contrincante húngara quien también denuncia la injusticia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 4 de agosto, 2024

La boxeadora búlgara Svetlana Staneva hizo un gesto sugerente tras caer eliminada ante la atleta de Taiwán Lin Yu-ting, quien anteriormente fue eliminada del Mundial de Boxeo 2023 por no pasar las pruebas de género tras presentar cromosomas “XY”.

Tras la pelea, cuando los jueces anunciaron que Lin pasó a la semifinal con bastante holgura, la luchadora búlgara se quitó los guantes, se señaló a sí misma e hizo un doble toque con los dedos en forma de X.

Bulgarian female boxer Svetlana Staneva makes ‘X’ hand gesture to signal she is a real woman, after being beaten by biological male Lin Yu-Ting.



XX= Female Chromosomes.



pic.twitter.com/9BLf4AfhG0 — Oli London (@OliLondonTV) August 4, 2024

El gesto de la búlgara, según diversos reportes internacionales, es una aparente referencia a sus cromosomas femeninos, cuestionando el hecho de que su oponente de Taiwán poseía una ventaja biológica al poseer cromosomas normalmente presentes en hombres. La búlgara también parecía gritar "no, no" después de la pelea, pero no se ofreció ninguna explicación ni más contexto cuando pasó por zona mixta, donde caminó a toda velocidad sin responder a una sola pregunta de los periodistas. Lin, que no habla inglés, tampoco habló con la prensa internacional, pero sí con los medios de su país, donde aseguró que cerró sus redes sociales antes de la competición, probablemente consciente de la controversia en torno a su aceptación en los Juegos Olímpicos París 2024.

“He recibido muchos mensajes de apoyo. No los he leído porque cerré mis redes sociales. Toda la población de Taiwán me apoya, así que voy a aprovechar esa fuerza para, con suerte, llegar hasta el final”, dijo Lin.

El entrenador de Staneva, en cambio, sí abordó la controversia de estos Juegos, cuestionando con bastante tacto si el sistema o la organización estaba tomando en cuenta correctamente los hechos biológicos.

“No soy médico, así que no debería decir si Lin debería o no competir”, dijo Borislav Georgiev a la BBC. “Pero cuando la prueba muestra que él o ella tiene el cromosoma Y, no debería estar aquí”.

La situación enmarca la más reciente polémica en torno Lin Yu-ting y la boxeadora argelina Imane Khelif, quien, al igual que la taiwanesa, también fue descalificada del Mundial de Boxeo 2023 por no pasar las pruebas de género. La situación ha provocado indignación y un fuerte debate en los medios y las redes sociales sobre el deporte femenino, la seguridad de las luchadoras y también los desafíos para las personas que presentan condiciones biológicamente atípicas como Lin Yu-ting e Imane Khelif, quienes aseguran que nacieron mujeres y tienen derecho a competir en las categorías femeninas a pesar de su ventaje biológica por la producción de mayores cromosomas.

A pesar de todo el revuelo, el hecho es que Lin se enfrentará a la turca Esra Yildiz Kahraman en las semifinales del miércoles.

Por su parte, la argelina Imane Khelif, que se ha llevado los focos de los medios tras clasificar a semifinales, hará lo propio el próximo martes contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Ambas ya aseguraron, al menos, ganar una medalla para sus países.