Duras críticas desde Italia por el combate entre Angela Carini y el boxeador trans Imane Khelif

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 1 de agosto, 2024

Imane Khelif fue uno de los deportistas que recibió la autorización requerida para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a que no superó las pruebas de elegibilidad de género. El boxeador continúa disputando su modalidad y su próximo combate iba a ser la italiana Angela Carini, que ha preferido abandonar el combate. Un duelo que había suscitado numerosas críticas desde el Gobierno de Italia.

El vicepresidente italiano, Matteo Salvini, recibió numerosos ataques por afirmar que este combate "es una locura". Salvini tuvo que retractarse de sus palabras obligado por "la hipocresía de lo políticamente correcto".

También se pronunció el ministro de Deportes, Andrea Abodi: "Me cuesta entender que no haya una alineación en los parámetros de valores hormonales mínimos a nivel internacional, que incluya, por tanto, la Eurocopa, el Mundial y los Juegos Olímpicos. En el evento, que representa los más altos valores del deporte, se deben poder garantizar la seguridad de los deportistas masculinos y femeninos, así como el respeto a la competencia leal desde el punto de vista competitivo. Mañana no será así para Angela Carini".

Salvini y Abodi no fueron los únicos miembros del gabinete de Giorgia Meloni que se pronunciaron respecto a la participación de Khelif. El ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, dijo que "es importante considerar los diferentes niveles de fuerza que se confrontarán en el ring", mientras que la ministra de Igualdad, Eugenia Roccella, señaló que el hecho de que "no existan criterios seguros, rigurosos y uniformes a nivel internacional es arriesgado para uno de los contendientes".

Además de Khelif, el boxeador taiwanés Lin Yu-Ting tampoco superó las pruebas de elegibilidad de género. Pese a esto, se le permite participar en las categoría femeninas de los Juegos Olímpicos de París 2024.