España-Alemania y Uruguay-Brasil, los grandes atractivos de los cuartos de final de la Eurocopa y la Copa América

2024-07-04

Este jueves arrancan los cuartos de final de la Copa América con cuatro enfrentamientos dignos de seguir. El primer partido de esta ronda se verá en el NRG Stadium de Houston (Texas), recinto en el que la actual campeona del mundo y una de las grandes favoritas, Argentina, tratará de continuar en la competición eliminando a Ecuador.

La Albiceleste aterrizó en los cuartos de final, siendo uno de los tres combinados nacionales que no conoce otro resultado que no sea la victoria, además de no haber encajado ni un solo gol. En los tres juegos de la fase de grupos hay un nombre dentro del plantel argentino que ha destacado por encima del resto: Lautaro Martínez, quien anotó cuatro de las cinco dianas que lleva Argentina hasta el momento. Por su parte, Ecuador llega a estos cuartos de final tras haber acabado como segundo en el grupo B por delante de México. En su haber, una victoria, un empate y una derrota, con tres goles en contra y cuatro a favor.

El plato fuerte de estos cuartos de final es el duelo que medirá a Brasil y Uruguay. La selección dirigida por Dorival Júnior ha sembrado dudas sobre el campo. Únicamente la contundente victoria frente a Paraguay les salva de las críticas, impulsadas por los empates frente a Costa Rica y Colombia. Enfrente tendrá a una poderosa selección uruguaya dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, que ha logrado tres victorias en los tres partidos de la fase de grupos.

Los cuartos los completan Panamá, que buscará avanzar a semifinales frente a Colombia, y la gran sorpresa de la Copa América hasta el momento, Venezuela, que tratará de continuar invicta en la competición frente a Canadá.

Atentos al España-Alemania y al Portugal-Francia

Al otro lado del charco se está disputando la Eurocopa. Igual que en la Copa América, únicamente quedan las ocho mejores selecciones, que disputarán los cuartos de final de la competición entre el viernes y el sábado.

Sin duda, las miradas estarán puestas en el Alemania-España. Dentro de todas las consideradas como favoritas, han sido las que más han convencido, gracias al juego desplegado y a su dominio sobre el césped. La anfitriona contará con el 'factor cancha', tendrá al público de su lado incluso antes de que accedan al MHPArena de Stuttgart, estadio donde se disputará el duelo este viernes. En los octavos de final, pasó por encima de Dinamarca, mientras que en la fase de grupos logró siete de nueve puntos posibles.

España, sin duda, ha sido la mejor de la competición hasta el momento. Aquel afamado tiki taka que popularizó el combinado nacional español cuando triunfó en el Mundial de 2010 y en las Eurocopas de 2008 y 2012, ha evolucionado a un juego más vertical, con dos talentos por las bandas que están asombrando al fútbol europeo: Lamine Yamal y Nico Williams. Es la única selección de la Eurocopa que permanece invicta: ni Croacia, ni Italia, ni Albania, ni Georgia en octavos de final pudieron con los hombres dirigidos por Luis de la Fuente.

Otro de los juegos a los que habrá que ponerle especial atención será el Portugal-Francia. El combinado luso apuró sus opciones de avanzar a cuartos de final, teniendo que lograrlo en la tanda de penaltis frente a Eslovenia. Tiene un plantel para demostrar mucho más, sobre todo en líneas ofensivas, como es el caso de Francia. Antes de que comenzase la Eurocopa, la selección gala partía como el gran favorito -junto con Alemania- a conquistar el título, viendo la lista de jugadores que ha convocado Didier Deschamps. Sin embargo, su imagen, tanto en la fase de grupos como en los octavos de final, ha sido pobre, lo que ha suscitado numerosas críticas de gran parte del planeta fútbol.

Por otro lado, Inglaterra, sobre la que también pesan muchas incertidumbres, se medirá a Suiza, y la que muchos ven como la gran revelación de la Eurocopa, Turquía, luchará por su sitio entre los cuatro mejores frente a Países Bajos.