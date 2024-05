En medio de la crisis fronteriza, 148 demócratas se opusieron a una ley para deportar inmigrantes ilegales que agredan policías

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que avalaría la deportación de inmigrantes ilegales que agredan policías. El texto fue impulsado por el congresista Jeff Van Drew (R-NJ), quien lamentó la necesidad de aprobar esta ley, haciendo referencia a la crisis fronteriza desatada por la Administración Biden. "Este tipo de leyes son necesarias para proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos", señaló.

La legislación, bautizada como Ley de Detención y Expulsión de Extranjeros Ilegales que Agredan a Policías, recibió 265 votos a favor 148 en contra, grupo que fue integrado exclusivamente por legisladores demócratas.

Desde que el presidente Joe Biden asumiera su cargo en enero del 2021, los cruces fronterizos ilegales han alcanzado números récord. En efecto, a partir de entonces, se registraron más de 7 millones de cruces ilegales, un número mayor a la población de 36 estados. Incluso un agente de la Patrulla Fronteriza dijo recientemente que son "los cárteles" quienes controlan la frontera sur.

If you assault the Americans who keep us safe, you will be detained and you will be deported.

If President Biden would properly secure our border, this common sense bill would not even be necessary.

Until then, we must demand that actions have consequences. pic.twitter.com/5OHavQKVhk

