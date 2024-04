Elon Musk rompe el silencio sobre TikTok y critica la legislación que podría prohibir la aplicación: "Sería contrario a la libertad de expresión"

Elon Musk criticó la legislación que potencialmente podría llevar a una prohibición de TikTok en los Estados Unidos. El proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Representantes, levantó polémica a nivel nacional y el dueño de X no se quedó afuera de la discusión, afirmando tu total oposición al texto impulsado por los congresistas Mike Gallagher (R-WI) y Raja Krishnamoorthi (D-IL) ,miembros del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino en la Cámara Baja.

El fundador de Tesla decidió expresarse al respecto en la tarde del viernes, a través de un posteo en su red social.

"En mi opinión, TikTok no debería prohibirse en Estados Unidos, aunque tal prohibición pueda beneficiar a la plataforma X. Hacerlo sería contrario a la libertad de expresión. No es lo que Estados Unidos representa", escribió Musk.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform. Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

Desde su llegada al Congreso en marzo, la legislación no paró de levantar controversias en DC. Mientras que los partidarios de la legislación señalan la necesidad de aprobarla explicando la gravedad de la amenaza que representa TikTok para la seguridad nacional, sus detractores alegan que atenta directamente contra la Primera Enmienda y que podría abrir una caja de pandora para apuntar contra otras redes sociales en el futuro.

¿Qué hace el proyecto de ley que potencialmente podría prohibir TikTok?

Bautizada como 'Ley para Proteger a los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros', ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Representantes y todavía espera votación en el Senado, aunque el presidente Joe Biden anticipó que la firmaría si llega a su escritorio.

En concreto, la legislación requeriría que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing, venda TikTok en un plazo de seis meses para mantener el acceso a los servicios de alojamiento web y tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos. Por lo tanto, para seguir disponible, TikTok debería romper vínculos con ByteDance, entidad "sujeta al control de un adversario extranjero", según lo define el Congreso en el Título 10.

U.S. House PASSES bill forcing on requiring TikTok to divest from China or face U.S. ban, 352-65. pic.twitter.com/K8NrCw50ti — CSPAN (@cspan) March 13, 2024

A su vez, crearía un procedimiento para que el presidente pueda señalar ciertas aplicaciones que estén bajo control de un adversario extranjero, nuevamente de acuerdo con el Título 10, y que representen un riesgo para la seguridad nacional. Precisamente, estas aplicaciones enfrentarían la mencionada prohibición de disponibilidad.

El texto fue aprobado por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes, con 352 votos a favor y 65 en contra. Aunque su destino todavía es incierto en el Senado, Joe Biden ya tiene la lapicera lista.

¿Qué dicen en el Senado?

En la Cámara Alta, los impulsores de la legislación bipartidista son Marco Rubio (R-FL) y Mark Warner (D-VA), quienes resultan ser los principales integrantes del Comité de Inteligencia del Senado.

"Estamos unidos en nuestra preocupación por la amenaza a la seguridad nacional que supone TikTok, una plataforma con un enorme poder para influir y dividir a los estadounidenses cuya empresa matriz, ByteDance, sigue legalmente obligada a cumplir las órdenes del Partido Comunista Chino", expresaron en una declaración conjunta luego de la votación en la Cámara Baja.

NOW is the time to act on TikTok and stop China spying. The Senate should take up this bill immediately https://t.co/PstR0rY9xi — Josh Hawley (@HawleyMO) March 13, 2024

"Nos sentimos alentados por el fuerte voto bipartidista de hoy en la Cámara de Representantes, y esperamos trabajar juntos para conseguir que este proyecto de ley sea aprobado por el Senado y convertido en ley", añadieron.

La causa bipartidista logró unir a dos extremos políticos en el Senado, como Josh Hawley (R-MO) y John Fetterman (D-PA). El primero propuso avanzar con la votación lo más rápido posible, haciendo hincapié en la gravedad de la amenaza.

"AHORA es el momento de actuar sobre TikTok y detener el espionaje de China. El Senado debería retomar este proyecto de ley inmediatamente", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

En la misma red social, Fetterman respaldó el texto y explicó que su espíritu no atenta contra las redes sociales, sino contra una amenaza en particular.

Let me be very clear: this legislation to restrict TikTok does NOT ban the app. It separates ties to the Chinese Communist Party 🇨🇳 and prevents them from accessing the data of Americans—especially our kids. Leader Schumer should put this bill on the floor soon. — John Fetterman (@JohnFetterman) March 13, 2024

"Permítanme ser muy claro: esta legislación para restringir TikTok NO prohíbe la aplicación. Separa los vínculos con el Partido Comunista chino e impide que accedan a los datos de los estadounidenses, especialmente de nuestros hijos. El líder Schumer debería presentar este proyecto de ley pronto. China somete a las empresas estadounidenses a su voluntad todo el tiempo. Hace tiempo que deberíamos haber reaccionado y este proyecto de ley hace exactamente eso. Votaré a favor", expresó.

La oposición al proyecto de ley también resulta ser en parte bipartidista. Por ejemplo, el republicano Rand Paul (R-KY) ya anticipó que votará en contra, puesto que entiende que se trata de una “medida draconiana que sofoca la libre expresión, pisotea los derechos constitucionales y perturba las actividades económicas de millones de estadounidenses”.

Otro que ya definió su voto es Ed Markey (D-MA). El progresista de Massachusetts dijo que antes de mirar a las aplicaciones extranjeras hay que examinar las propias. "Desde Meta hasta Amazon y Discord, las empresas de propiedad estadounidense se aprovechan de los niños y adolescentes para obtener ganancias. No necesitamos prohibir TikTok para corregir sus prácticas invasivas. Pasar mi COPPA 2.0 es la respuesta. Debemos actuar ahora", escribió en su cuenta de X.

El liderazgo del Senado optó por una cautela extrema. Chuck Schumer (D-NY), líder de la mayoría demócrata, declaró que "revisará" el texto cuando llegue, aunque no se comprometió a avanzar con una votación en las próximas semanas.