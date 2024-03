El representante de Florida Cory Mills rescató y evacuó en helicóptero a estadounidenses que estaban en Haití y criticó el "patrón de abandono" de Biden

El representante republicano por Florida, Cory Mills, anunció el exitoso rescate de una decena de ciudadanos estadounidenses que se encontraban atrapados en medio de la crisis en Haití. Durante su declaración, Mills denunció lo que describió como un "patrón de abandono" por parte de la Administración Biden.

Este martes, el representante republicano informó que él y su equipo lograron evacuar en helicóptero a un grupo de estadounidenses que trabajaban en el orfanato Have Faith en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Mills expresó su preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses bajo el cargo del presidente Joe Biden, señalando que ha habido un patrón de abandono en misiones anteriores en Afganistán y la evacuación de estadounidenses de Israel en 2023.

“Esta reciente misión reitera una inquietante realidad de que, bajo el liderazgo del presidente Biden, las vidas estadounidenses están continuamente en peligro. He realizado rescates/evacuaciones de estadounidenses varias veces cuando Joe Biden los abandonó. ¡Hay un patrón claro de abandono!”, expresó. “Los estadounidenses dentro y fuera del país están más inseguros que nunca bajo el Gobierno de Biden”, agregó.

I am proud to report that my team and I were successful in evacuating and rescuing a trapped, and at risk group of Americans from ‘Have Faith Orphanage’ in Haiti last night.

