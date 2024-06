Demandan a Kanye West por presunto abuso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado

El rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, recibió una demanda este lunes por presunto abuso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado. Fue su exasistente, Lauren Pisciotta, quien presentó el documento legal alegando que el cantante la contrató en 2021 y un año después la echó prometiéndole una indemnización de tres millones de dólares que nunca llegó.

En la denuncia, a la que obtuvo acceso la revista especializada Rolling Stone, la mujer aseguró que llevaba 15 años trabajando en la industria musical cuando conoció a West quien le ofreció colaborar en su línea de moda femenina Yeezy así como en tres de los temas de su álbum Donda, lanzado en 2021. Tras esto, el rapero la contrató para ser su "asistente ejecutiva/ asistente personal" ofreciéndole un salario anual de un millón de dólares. Eso sí, debía estar disponible para él las "24 horas del día, 7 días a la semana".

Condición que Pisciotta aceptó, a pesar de que, según asegura, ya ganaba un millón de dólares con sus colaboraciones en la plataforma OnlyFans así como en otras redes sociales. Lauren Pisciotta declaró que, al principio, su trabajo en redes sociales no supuso ningún problema para Kanye West. Sin embargo, en 2022, la exigió que eliminase sus perfiles a cambio de otro millón de dólares.

Tras esto, el artista presuntamente comenzó a acosarla. Según alegó la por aquel entonces asistente del rapero, empezó a recibir un sinfín de mensajes explícitos de West: "Mira, mi problema es que tengo ganas de fo****, pero después de fo**** quiero que una chica me diga lo duro que las fol**** mientras yo las fo***. Entonces quiero que ella me engañe", dice uno de los mensajes que supuestamente envió el rapero a Pisciotta.

Kanye West is being sued for sexual harassment by ex-assistant Lauren Pisciotta. These are the texts Kanye allegedly sent to her:

"Is my d*** racist? It is. This f***ing racist d*** of mine. I going to beat this f***ing racist d*** for being f***ing racist. I'm going to stare at… pic.twitter.com/zioL4FtZho

