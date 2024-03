El Congreso aprueba la ley para evitar el cierre del Gobierno

El Partido Demócrata logró sacar adelante in extremis la ley para evitar el cierre del Gobierno, gracias a un acuerdo alcanzado en el Senado en la madrugada del sábado con el Partido Republicano -74 votos a favor y 24 en contra-.

Con esta partida presupuestaria de 1,2 billones de dólares -que recibió el respaldo de la Cámara de Representantes hace escasos días- la Administración Biden podrá financiar las agencias federales hasta septiembre y, así, impedir la paralización de toda actividad.

La aprobación de la ley superó el plazo establecido para la noche del viernes, aunque finalmente logró avanzar gracias a un intenso debate y al voto afirmativo de varios senadores republicanos. "Acabamos de llegar a un acuerdo para completar esta noche el trabajo de financiación del Gobierno. No ha sido fácil, pero esta noche nuestra persistencia ha merecido la pena. Es bueno para el pueblo estadounidense que hayamos alcanzado este acuerdo bipartidista.", dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado.

We have just reached an agreement to complete the job of funding the government tonight.

It wasn’t easy, but tonight our persistence has been worth it.

It is good for the American people that we have reached this bipartisan deal.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 23, 2024