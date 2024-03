La ciudad de El Paso, Texas, fue testigo de una escena que representa la versión de "invasión" que Donald Trump dio después de visitar la frontera sur. Resulta que un importante grupo de inmigrantes luchó con las autoridades fronterizas, rompieron alambres e intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El hecho quedó registrado y no tardó en volverse viral.

Según el video, capturado por The New York Post, cientos de personas forcejearon con los miembros de la Guardia Nacional de Texas y luego corrieron hacia el muro fronterizo que les impidió entrar al país.

El tumulto inició cuando se le permitió el paso a una unidad familiar, lo que desembocó en que un grupo de aproximadamente 300 inmigrantes, según le dijeron fuentes policiales a Fox News, intentara forzar su ingreso.

🚨#BREAKING: Chaos and riots are erupting as Hundreds of Illegal Migrants Attempt to Storm the Border Wall

📌#EIPaso | #Texas

Currently, chaos and riots are erupting as hundreds of illegal migrants in El Paso, Texas, have reached their breaking point with the Texas National… pic.twitter.com/jAl0sqKK1r

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 21, 2024