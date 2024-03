“Candidato del Deep State”: Rand Paul cuestiona a Trump por respaldar al exrepresentante Mike Rogers para el Senado

El senador republicano Rand Paul (R-KY) reaccionó al respaldo del expresidente Donald Trump al excongresista Mike Rogers, quien es el favorito para conseguir la nominación republicana para el Senado de Michigan.

“Mike ha servido a su país durante una carrera cargada de elogios y victorias, desde el ejército hasta el Congreso y ahora, con suerte, el Senado de los Estados Unidos”, escribió Trump en su red social Truth.

“Mike trabajará estrechamente conmigo para implementar nuestras políticas America First. Luchará incansablemente para asegurar la frontera, detener la inflación, hacer crecer la economía, fortalecer nuestro apoyo militar/veterano y proteger y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo asedio”, continuó el expresidente. “Mike Rogers será un gran y poderoso senador de Michigan y cuenta con mi completo y total respaldo. ¡ÉL SABE CÓMO GANAR!”.

Sin embargo, a pesar de que Rogers domina las encuestas y ahora cuenta con el respaldo de Trump, quien lo ayudará a posicionarse aún mejor en las primarias republicanas, Rand Paul recordó parte del historial negativo del exrepresentante, a quien tildó de ser un “candidato del Deep State”.

“Donald Trump acaba de respaldar al peor candidato del Deep State en este ciclo. Mike Rogers es un never Trumper y un miembro con tarjeta del estado espía que busca destruir a Trump”, escribió Paul en una publicación en X (Twitter) donde adjuntó un vídeo de Rogers criticando a Trump. “Hay que preguntarse ¿quién le da a Trump este terrible consejo?”.

En otra publicación citando su posteo original, Paul fue aún más agresivo con Trump: “Si es bueno con Mike Rogers (R-Deep State), ¿tal vez debería elegir a Liz Cheney como vicepresidenta?”.

If he’s good with Mike Rogers (R-Deep State), maybe he should pick Liz Cheney for VP? https://t.co/Da0Fq7ty7Z — Rand Paul (@RandPaul) March 11, 2024

Rand Paul no fue el único que cuestionó el apoyo a Rogers o ha criticado en los últimos días al excongresista por su historial como presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes.

El periodista Glenn Greenwald, por ejemplo, recordó en X que Rogers apoyó la Ley Patriota, que permite al Gobierno federal tener acceso a información de personas y empresas amparándose en la seguridad nacional.

GOP Michigan Senate candidate Mike Rogers has long been one of the most steadfast servants of the US Security State -- along with Dianne Feinstein, at his side here. I forgot about this but it's consistent with his character. He's running against civil libertarian @justinamash. https://t.co/DjyPjiAAaL — Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 5, 2024

El principal adversario de Rogers, el exrepresentante Justin Amash, un abogado libertario que representó el distrito 3 de Michigan por 10 años en el Congreso, también ha cuestionado a su rival de turno por haber defendido, impulsado y diseñado el “estado de vigilancia” en Estados Unidos.

Mike Rogers might have the worst record of anyone I served with in Congress. He not only voted for the surveillance state, he was one of its chief architects. pic.twitter.com/dq97yujocR — Justin Amash (@justinamash) March 11, 2024