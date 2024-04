El presidente Joe Biden dijo este martes que espera que Estados Unidos empiece "a enviar armas y equipamiento a Ucrania esta semana", después de que el Congreso aprobara, tras meses de estancamiento y una última votación en el Senado, el paquete de ayuda exterior a Kiev, Israel y Taiwán.

"Firmaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto llegue a mi despacho mañana ( este miércoles) para que podamos comenzar a enviar armas y equipos esta misma semana", aseguró Biden en un comunicado, al considerar que la aprobación del Congreso demostró que Estados Unidos "apoya de manera resuelta la democracia y la libertad, en contra de la tiranía y la opresión".

Tonight, a bipartisan majority in the Senate joined the House to answer history’s call at this critical inflection point. Congress has passed my legislation to strengthen our national security and send a message to the world about the power of American leadership: we stand… pic.twitter.com/sO67EAAJ6A

Después de varios meses de intensos debates políticos, el Senado aprobó este martes un proyecto de ley que destinará millones de dólares en ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán. Además, la legislación también incluye una disposición que obliga a TikTok a encontrar a un comprador estadounidense.

Con un sólido respaldo bipartidista de 79 votos a favor y 18 en contra, los senadores finalmente dieron luz verde a la ayuda exterior, después de que la Cámara de Representantes aprobara el paquete en cuatro proyectos de ley separados.

"Esta noche, Estados Unidos envía un mensaje al mundo entero: no les daremos la espalda", expresó el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. "Esta es una de las medidas más importantes que el Congreso ha aprobado en años para proteger la seguridad de Estados Unidos y el futuro de la democracia", agregó.

This is one of the most consequential measures Congress has passed in years to protect America’s security and the future of Democracy.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció en las últimas horas la aprobación de un paquete de ayuda militar por 61.000 millones de dólares para su país.

"Agradezco al líder de la mayoría Chuck Schumer y al líder republicano Mitch McConnell por su firme liderazgo en aprobar esta legislación bipartidista, así como a todos los senadores de ambos lados que votaron a favor", publicó Zelenski en redes sociales poco después de la aprobación.

Estados Unidos ha sido el principal apoyo militar de Ucrania en su guerra contra Rusia, pero el nuevo paquete de ayuda pasó meses estancado en el Congreso.

"También aprecio el apoyo del presidente Biden y espero la pronta ratificación de la ley y que el próximo paquete de ayuda militar sea igual a la disposición que siempre veo en nuestras negociaciones", agregó Zelenski.

I thank Majority Leader Chuck Schumer @SenSchumer and Republican Leader Mitch McConnell @LeaderMcConnell for their strong leadership in advancing this bipartisan legislation, as well as all US…

I am grateful to the United States Senate for approving vital aid to Ukraine today.

Zelensky agregó que "las capacidades ucranianas de largo alcance, artillería y defensa aérea son herramientas críticas para restablecer la paz".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, agradeció la aprobación de 13.000 millones de dólares en asistencia militar, que afirmó envía un "fuerte mensaje" a los enemigos de su país.

"Agradezco al Senado estadounidense por aprobar esta noche el paquete de ayuda a Israel con una amplia mayoría bipartidista", publicó el ministro.

I thank the U.S. Senate for passing the Israel aid package tonight with an overwhelming bipartisan majority.

As we mark 200 days to the barbaric October 7th terror attack by Hamas, Israel and the United States stand together in the fight against terrorism, defending democracy…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 24, 2024