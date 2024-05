Biden dice que Japón, un aliado histórico de EEUU, es un país “xenófobo” junto con India, Rusia y China

El presidente Joe Biden calificó a Japón, un aliado histórico de Estados Unidos, como un país “xenófobo” porque no le gusta recibir migrantes según una transcripción oficial que publicó la Casa Blanca el jueves.

Las declaraciones de Biden surgieron durante un evento de recaudación de fondos en Washington, D.C., apenas semanas después de que el presidente demócrata elogiara el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón durante una cena de Estado destacada y organizada por la Casa Blanca.

De acuerdo con CNN, el comentario de Biden se produjo fuera de cámara e hizo referencia a que Japón, junto con países como India, Rusia y China, tendrían un desempeño económico mucho más sólido si abrazaran más la inmigración como lo hace Estados Unidos.

“Sabes, una de las razones por las que nuestra economía está creciendo es gracias a ti y a muchos otros. ¿Por qué? Porque acogemos a los inmigrantes (…) miren, piénsenlo... ¿por qué China está tan mal económicamente? ¿Por qué Japón tiene problemas? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué India? Porque son xenófobos. No quieren inmigrantes”, afirmó Biden.

El comentario del presidente surge además en un momento donde la migración es uno de los principales focos de críticas de su gestión debido a la crisis fronteriza que azota al país desde que prácticamente inició su mandato.

También luce como una crítica directa a Japón, un aliado de Estados Unidos en Asia que fue presentado por el propio Biden como una de las potencias asiáticas que pueden fungir como un contrapeso importante a la creciente influencia global de China. Un rol que el mismo Biden se lo asignó a India, otro país cuestionado por el presidente como “xenófobo” y que es considerado por EEUU como un aliado.

Sin embargo, a pesar de ser la cuarta economía global, en las últimas décadas Japón sufrió un invierno demográfico que ha tenido consecuencias nocivas para su sistema laboral y su desempeño económico.

La dura crítica de Biden a Japón, que ha causado gran polémica en la opinión pública, fue abordada de forma poco clara por la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, quien explicó que el presidente en realidad quería hacer un “comentario amplio” sobre Japón e India sin explicar exactamente a qué se refería cuando los llamó países “xenófobos”.

De hecho, en un intercambio incómodo con la prensa, un reportero le dijo a Jean Pierre que “la palabra 'xenófobo' es una palabra muy peyorativa y negativa, particularmente para usarla contra un aliado. ¿Es eso lo que [Biden] quiso decir?”.

Jean-Pierre se limitó a responder que el presidente fue “muy claro”, pero el periodista replicó: “No fue muy claro, por eso te preguntamos”.

REPORTER: "The word 'xenophobic' is a very pejorative and negative word, particularly to use against an ally. Is that what [Biden] meant?"

KARINE JEAN-PIERRE: "The president was very clear!"

REPORTER: "He wasn't very clear — that's why we're asking you." pic.twitter.com/EbEa9qEmsV

— RNC Research (@RNCResearch) May 2, 2024