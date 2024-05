Barron Trump finalmente no será delegado en la Convención Republicana debido a "compromisos previos"

Barron Trump había sido elegido como uno de los delegados del Partido Republicano de Florida para la próxima Convención Nacional Republicana (RNC), la cual tendrá lugar en el mes de julio en la ciudad de Milwuakee. Sin embargo, apenas unas horas después de que trascendiera la noticia, el hijo menor de Donald Trump confirmó que no podrá participar del evento debido a "compromisos previos".

Evan Power, presidente del GOP de Florida, lo había elegido para presentar al GOP de Florida en la RNC, lo que hubiese marcado su debut oficial en política.

"Tenemos una gran delegación de líderes de base (...) e incluso miembros de la familia Trump. Florida sigue teniendo un gran equipo de convención, pero lo más importante es que nos estamos preparando para ganar Florida y hacerlo a lo grande", expresó Power el jueves 9 de mayo.

NEW: Donald Trump says his son Barron has become somewhat of a "political advisor" to him, gives him advice on what he should do.

