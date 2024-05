Austin desafía las leyes de Texas al aprobar una resolución que convierte a la ciudad en “santuario” para menores “transgénero”

El Ayuntamiento de Austin aprobaron una resolución que convierte a la ciudad en un santuario para los menores transgénero que buscan hacerse tratamientos de cambio de sexo.

A pesar de que la medida viola directamente la ley estatal que busca proteger a los niños al prohibir las intervenciones hormonales y quirúrgicas de transición de género en menores, los miembros del Ayuntamiento aprobaron la resolución presentada por el concejal Chito Vela en una votación de 10 a 1.

La única oposición provino de Mackenzie Kelly del Distrito 6, quien expresó preocupación sobre posibles demandas costosas contra la ciudad.

“El Estado de Texas ha promulgado leyes que, independientemente de opiniones personales, han pasado por el proceso democrático y legal y representan la voluntad legislativa de los tejanos. Los intentos de la ciudad de socavar la ley estatal la exponen a riesgos legales”, expuso Kelly.

Today, I expressed my opposition to Item 64 during the #atxcouncil meeting. As a representative of my constituents and a believer in upholding state laws, I stand firm on legal prudence and fiscal responsibility.

La nueva resolución establece que la ciudad no utilizará sus recursos para investigar o sancionar a personas transgénero que buscan atención médica, ni limitará la elegibilidad para recibir fondos de la ciudad por brindar atención médica a personas transgénero.

La medida también requiere que el administrador de la ciudad explore programas o identifique recursos para ayudar a los residentes de Austin que enfrentan consecuencias legales por brindar atención médica a personas transgénero.

La Fiscalía de Texas buscará que Austin cumpla la ley estatal

El procurador general de Texas, Ken Paxton, aseguró que su oficina ya está evaluando “todas las respuestas posibles" para asegurar que Austin cumpla con la legislación SB 14, firmada el año pasado por el gobernador Greg Abbott.

“La resolución no es más que una declaración política vacía (…) si la ciudad de Austin se niega a seguir la ley y proteger a los niños, mi oficina considerará todas las respuestas posibles para garantizar su cumplimiento. Los municipios de Texas no tienen la autoridad para elegir qué leyes estatales cumplirán o no. El pueblo de Texas ha hablado y el Ayuntamiento de Austin debe escuchar”, indica el comunicado de Paxton que advierte que Texas seguirá sancionando a todo aquel que viole la ley.

If the City of Austin refuses to follow the law and protect children, my office will consider every possible response to ensure compliance. Texas municipalities do not have the authority to pick and choose which state laws they will or will not abide by. The people of Texas have…

La ley SB 14

La legislación SB 14 entró en vigor el 1 de septiembre de 2023 y prohíbe a cualquier menor de edad exponerse a terapias hormonales o cirugías para cambiar de género. Además, establece consecuencias para los médicos de Texas que brindan este tipo de atención, incluyendo la posibilidad de que pierdan sus licencias médicas.