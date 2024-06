Argentina: Javier Milei celebra la primera semana sin inflación alimentaria en 30 años

Argentina acaba de culminar una semana histórica. Uno de los países reconocidos por su alta inflación acaba de vivir su primera semana sin subida de precios en alimentos y bebidas en tres décadas, según la consultora privada Econométrica.

En otras palabras: hace 30 años que los precios de alimentos y bebidas no hacían más que subir, hasta la tercera semana de junio donde se mantuvieron iguales a la anterior.

El director de la consultora, Ramiro Castiñeira, compartió en redes sociales gráficos donde se puede apreciar la tendencia a la baja de la inflación en el rubro alimenticio durante los últimos meses, hasta llegar al 0%:

El análisis de 8.000 precios de supermercados en línea también arrojó que la subida mensual será del 3%. La inflación global -incluyendo rubros más allá del alimentario- será más alta en junio que mayo debido al alza de las tarifas, según una recopilación del estudio realizado por Infobae.

El presidente Javier Milei se hizo eco de la noticia en sus redes sociales. El mandatario libertario asumió la lucha contra la inflación como uno de los primeros problemas a resolver tras ser investido en diciembre. Milei heredó una inflación anual del 142%, acompañada de un contexto económico de caída de la actividad económica y deuda récord.

La buena última semana corona un buen mes para el libertario. Además de su primeras victorias legislativas desde que tomó las riendas del país hace más de cuatro meses, tuvo una cálida recepción en una seguidilla de encuentros internacionales: fue premiado en España, tuvo una cordial reunión con Kristalina Gueorguieva, gerente del Fondo Monetario Internacional con quien Argentina tiene un acuerdo de 44.000 millones de dólares-, fue invitado por su par Giorgia Meloni al encuentro del G7 en Italia y se reunió con su compatriota el papa Francisco.

Milei estuvo, por tanto, ocupando titulares de periódicos alrededor del globo. Estos últimos datos económicos favorables del "Milagro Milei", como lo bautizó el analista estadounidense Mike Gonzalez, también fueron comentados por personalidades como el comentarista chileno Axel Kaiser y el psicólogo y autor canadiense Jordan Peterson:

For the first time in 30 years Argentina has 0% inflation in food. @JMilei deserves is becoming the most successful western leader since the fall of the Berlin Wall. Por primera vez en 30 años Argentina marca una inflación de 0% en alimentos. Milei se está convirtiendo en líder… pic.twitter.com/ZDEHF1sRnW

Is it time to talk? https://t.co/AC6IokHZXS

Argentina's inflation hits 0% for the first time. Libertarian economics is powerful. If the United States returned to its roots, we could see these same results. For now, we can only enjoy seeing Javier Milei restoring his nation to its status as a great and powerful nation, as… https://t.co/1sNrJ6IYCr

The woke left and woke right HATE how successful President Javier Milei has been in making Argentina great again

So let’s never stop rubbing it in their faces

Smashing inflation and haters like a boss pic.twitter.com/KbKHerI26f

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) June 23, 2024