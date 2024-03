¿Quién es Kristi Noem, la granjera que llegó a ser gobernadora de Dakota del Sur y que suena como compañera de fórmula de Trump?

Donald Trump tiene todos los números para convertirse en el próximo nominado republicano a presidente. El republicano derrotó con holgura a sus rivales en todos los estados hasta el momento y las encuestas lo ubican arrasando en el Súper Martes. Por lo tanto, un poco temprano comparado con años anteriores, el expresidente ya empezó a buscar un compañero de fórmula. Dentro de su abanico de opciones, según reveló en una entrevista con Laura Ingraham, Kristi Noem está en su lista más reducida.

La gobernadora de Dakota del Sur mostró su interés en el puesto y muchos analistas la ven como una opción lógica debido al balance que aportaría a la fórmula en cuanto a género, edad y estado de origen. A su vez, una historia de vida de trabajo duro y con situaciones difíciles suman más de lo que restan a la hora de empatizar con los votantes.

Noem pasó de ser una gobernadora prácticamente desconocida a una estrella en ascenso del Partido Republicano durante la pandemia, cuando adoptó un enfoque de no intervención. Para diciembre del 2020, era una de las pocas ejecutivas que no había decretado el uso de mascarillas ni prohibido las reuniones sociales. Esta gestión la llevó a dar un discurso en la Convención Nacional Republicana y a elevar su perfil nacional desde entonces, a tal punto que podría ser la elegida de Trump para vicepresidente.

