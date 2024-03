¿Quién es Jason Palmer, el hombre que acabó con la imbatilidad de Biden en las primarias demócratas?

El Supermartes, aparte de acercar aún más a Donald Trump y Joe Biden a la reedición electoral de 2020, dejó a todo el país con una pregunta: ¿Quién es Jason Palmer? El desconocido empresario residente en Baltimore endosó la hasta ahora única derrota al favorito demócrata en su camino a la nominación del Partido. Los votantes del pequeño territorio optaron por Palmer a pesar de que éste nunca ha pisado su territorio y que realizó una campaña por zoom.

Honored to announce my victory in the American Samoa presidential primary. Thank you to the incredible community for your support. This win is a testament to the power of our voices. Together, we can rebuild the American Dream and shape a brighter future for all #VoteJasonPalmer pic.twitter.com/Txf771rhtI — Jason Palmer (@educationpalmer) March 6, 2024

Once votos acabaron con la imbatibilidad de Biden

Tan sólo 11 votos tienen la culpa de que Biden ya no pueda presumir de una hoja inmaculada camino de la presumible contienda con Trump. Los 91 votantes demócratas de Samoa Americana se inclinaron mayoritariamente por Palmer, que se hizo con 51 de las papeletas disponibles por 40 del presidente. Como premio de consolación, el líder del Ejecutivo obtuvo el mismo número de votos (3) que su rival.

Curiosamente, Palmer reconoció, en declaraciones recogidas por AP, que jamás ha pisado suelo samoano y que, de hecho, realizó su campaña en este minúsculo archipiélago del Pacífico Sur que cuenta con menos de 50.000 habitantes vía zoom. "He estado haciendo campaña a distancia, celebrando asambleas municipales con Zoom, hablando con la gente, escuchando sus preocupaciones y lo que les importa", explicó.

Palmer trabajó para la Fundación de Bill Gates

Residente en Baltimore, Palmer se presenta en la web de su candidatura como "empresario, inversor de impacto y filántropo que se presenta a la Presidencia de Estados Unidos en 2024 como candidato demócrata". Entre otros trabajos, ejerció como director adjunto de la Fundación Bill y Melinda Gates durante tres años. Ha conseguido que su nombre aparezca en las papeletas de 16 estados. Con 52 años, presume de ser "el candidato demócrata más joven".

En la previa al Supermartes, Palmer tuvo un guiño para los samoanos, al indicar que lucharía por conseguirles mayor atención por parte de Washington D.C.: "Washington D.C. necesita desde hace tiempo un presidente que abogue por Samoa Americana. El Meet & Greet en Malaeimi fue una manera perfecta de aprender más acerca de lo que los locales más necesitan. Como candidato demócrata en la votación, estoy aquí para la lucha.

Washington D.C. is long overdue for a president who will be an advocate for American Samoa. The Meet & Greet in Malaeimi was a perfect way to learn more about what locals need the most. As a Democratic Candidate on the ballot, I’m here for the fight #AmericanSamoa #JasonPalmer pic.twitter.com/uDcZBTXG2r — Jason Palmer (@educationpalmer) March 4, 2024

Palmer consiguió tres delegados con apenas $500.000 dólares en su campaña

Con unos 500.000 dólares invertidos en su candidatura, Palmer ha conseguido más delegados que todos los demás rivales de Biden juntos (que no tienen ninguno). No obstante, los 7 del voto de castigo a Biden por su apoyo a Israel, cristalizado a través de la papeleta "uncommitted", ocupan el segundo puesto en este aspecto en el campo demócrata. Para Palmer, se trata de un dinero bien invertido: "No puedes llevarte el dinero contigo cuando mueres. Pero puedes cambiar el mundo mientras estás aquí".