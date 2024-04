Donald Trump viene arrastrando una semana complicada en la Justicia. Al expresidente primero le ampliaron la orden de mordaza en el caso del supuesto pago secreto a Stormy Daniels, rechazaron su pedido para postergar el juicio en el mismo caso y ahora desestimaron su solicitud de anular el caso de los documentos clasificados.

La jueza Aileen Cannon rechazó un pedido del equipo legal de Trump para desestimar el caso de los documentos clasificados, puesto que entendió que la Ley de Registros Presidenciales (PRA) no ampara las acciones del republicano.

“La Ley de Registros Presidenciales no proporciona una base previa al juicio para desestimar el caso”, redactó en un fallo de tres páginas, en el que agregó que, dado los hechos que le fueron presentados, la mencionada legislación no aplicaba.

BREAKING: Florida Judge Cannon has just rejected Trump's attempt to dismiss charges of allegedly mishandling classified documents, stating that the Presidential Records Act doesn't shield him from prosecution.

NOTE: She defended her approach amid frustration from prosecutors… pic.twitter.com/CTX1rkrgrY

— Simon Ateba (@simonateba) April 4, 2024