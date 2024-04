Los nuevos usuarios de X tendrán que pagar por publicar mensajes

(AFP / VOZ MEDIA) Los nuevos usuarios de X tendrán que pagar "pequeñas tarifas" para publicar mensajes en la plataforma durante tres meses, dijo en las últimas horas el dueño de la red social, Elon Musk, en un mensaje.

"Desgraciadamente, [instaurar] pequeñas tarifas para que los nuevos usuarios puedan escribir es la única forma de luchar contra el asalto incesante de los 'bots'.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024