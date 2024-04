Nuevas leyes en Idaho reconocen solo los sexos biológicos y prohíben en las escuelas la obligación de reconocer a los trans con sus pronombres preferidos

El estado de Idaho fortalece su postura anti-woke con la promulgación de políticas destinadas a proteger la verdad biológica y salvaguardar los derechos de las mujeres. Esta semana, el gobernador Brad Little firmó dos proyectos de ley que refuerzan estos principios fundamentales.

La primera legislación promulgada fue el proyecto de ley 538 de la Cámara de Representantes el cual prohíbe exigir al personal de escuelas y a los estudiantes, que utilicen los pronombres o nombres preferidos por personas transgéneros.

El segundo proyecto de ley fue el 421, el cual redefine el género como sinónimo de sexo y establece claramente que solo existen dos sexos, los cuales se determinan únicamente por criterios biológicos. “En los seres humanos hay dos, y sólo dos, sexos: masculino y femenino. En ningún caso el sexo de una persona se determina por estipulación o autoidentificación”, indica la legislación.

Ambas leyes entrarán en vigor el 1 de julio, uniéndose así a al menos una media decena de leyes que contrarrestan las políticas woke dirigidas a las personas transgénero.

Desde que Brad Little fue elegido como gobernador en 2019, Little convirtió a Idaho en el primer estado del país en promulgar una legislación que protege los deportes femeninos, al prohibirle a los atletas transgénero participar en ellos.

El gobernador republicano también firmó un proyecto de ley que le impide a las personas transgénero cambiar sus certificados de nacimiento para que coincidan con sus “identidades de género” y bloqueó el uso de fondos públicos para procedimientos trans. Asimismo, Little firmó un proyecto de ley para prohibir que los estudiantes transgénero de escuelas públicas vayan a baños que no coincidan con el género con el que nacieron.

Aunque este tipo de legislaciones no han estado exentas de controversia, varios grupos y personalidades han elogiado los esfuerzos de Idaho para proteger la verdad biológica y la libertad de expresión.

Riley Gaines, exnadadora de la NCAA, expresó su gratitud hacia el gobernador Little por su defensa de las mujeres. Mientras tanto, Independent Women's Voice celebró la HB 421 de Idaho como un paso hacia la preservación de espacios diferenciados por sexo, garantizando la privacidad y la seguridad.

🚨Idaho becomes the 5th state to define & codify sex-based terms (like woman, man, male, female, etc) in law!

Idaho joins KS, TN, OK, & NE

Thanks to @GovernorLittle for his decisive action signing HB421 into law to fundamentally define what everyone already knows👏🏼 pic.twitter.com/PbNQzkLZGX

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 10, 2024