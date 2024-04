Ley ELVIS: Tennessee, primer estado que protege a los artistas contra las amenazas de la inteligencia artificial

Tennessee se convirtió a mediados de marzo en el primer estado que protege a los artistas y, en concreto a los músicos, contra las amenazas de la inteligencia artificial. El gobernador republicano Bill Lee aprobó la Ley para Garantizar la Seguridad de la Imagen y la Voz (denominada coloquialmente como Ley ELVIS), una medida que actualiza la Ley de Protección de Derechos Personales y que cuenta con el apoyo de la familia de Elvis Presley:

TN es ahora el primer estado del país que protege las voces de los artistas y compositores contra el uso indebido de la IA. Es genial celebrar la Ley ELVIS, nombrada en honor al Rey del Rock & Roll de TN y su familia, que sigue trabajando para proteger su legado hoy en día, con @Cilla_Presley.

