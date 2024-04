La Cámara aprueba una resolución que condena el grito antisemita "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre"

La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución que condena una frase que aboga por la erradicación de Israel, a pesar de los 43 demócratas y el republicano que votaron en contra.

La resolución, liderada por el Partido Republicano y presentada por el representante Anthony D'Esposito de Nueva York, criticó formalmente el uso de la frase "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre" tras una votación que obtuvo 377 votos a favor, 44 en contra y un voto de “presente".

🚨BREAKING: My legislation CONDEMNING the slogan, “from the river to the sea, ‘Palestine’ will be free” has passed the House.

These antisemitic activists want nothing more than the destruction of Israel & the Jewish people inside it.

America will always #StandWithIsrael.🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/OfIgUI3QII

— Rep. Anthony D’Esposito (@RepDesposito) April 16, 2024