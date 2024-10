Rodri Hernández gana el Balón de Oro

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 28 de octubre, 2024

Todo apuntaba a que, 17 años después, Brasil volvería a ver a uno de sus futbolistas alzar al aire el premio al mejor futbolista del planeta. El Balón de Oro parecía tener grabado el nombre de Vinícius Jr., campeón de La Liga y de la UEFA Champions League con el Real Madrid, hasta que, en un giro de acontecimientos inesperado surgido horas antes de la entrega, la distinción fue a parar a las manos del que aparecía como segundo favorito, Rodri Hernández.

El centrocampista, ganador de la Eurocopa con la selección española y de la Premier League con el Manchester City, recibió el Balón de Oro en el Teatro Chatelet de París (Francia), sucediendo, en el listado de ganadores, a Leo Messi, quien conquistó su octavo premio la pasada temporada.

Rodri, quien se convirtió en el segundo español en la historia en lograr la distinción -el primero fue Luis Suárez, en 1960-, se impuso en la votación a los madridistas Vinícius Jr. y Jude Bellingham.

Uno de los Balones de Oro más polémicos de la historia

No hay que restar méritos a Rodri. El futbolista del Manchester City se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo -incluso hay quien dice que no hay nadie mejor que él en estos momentos-. Sobre su figura gira el juego del equipo entrenado por Pep Guardiola y el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente. Pero, teniendo en cuenta los criterios sobre los que se basan los periodistas para dar su voto -desempeño individual, títulos colectivos logrados e imagen pública del jugador-, hay quien considera como injusto que haya ganado él y no Vinícius Jr. Hay que recordar que el premio se otorga con base en la temporada -de agosto a junio/julio-, no por año natural -de enero a diciembre-.

Horas antes del evento, la votación se filtró. Y, por ende, el nombre del ganador. Ante esta situación, el Real Madrid, que iría a la gala como el equipo que iba a ver a uno de sus jugadores -Vinícius Jr.- levantar el Balón de Oro, decidió no acudir: ni su presidente, Florentino Pérez; ni su entrenador, Carlo Ancelotti; ni todos los jugadores que estaban en la nómina de candidatos: además del brasileño, estaban Dani Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde, Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger.

El Real Madrid consideró que el trato de la organización no ha sido bueno con Vinícius Jr., quien debía haber ganado el Balón de Oro, según pensaba. El equipo español tiene los argumentos necesarios para creer que su estrella tenía que haber recibido la distinción: 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, ganador de la UEFA Champions League y mejor jugador del torneo, ganador de La Liga, ganador de la Supercopa de España y ganador de la Supercopa de Europa, al margen de haber sido determinante en muchos de los juegos que disputaron los merengues la pasada temporada. Con la Canarinha, su actuación en la Copa América dejó mucho que desear.

Por su parte, Rodri consiguió ganar, con el Manchester City, la Premier League y la Community Shield, marcando 9 goles y dando 14 asistencias en 50 partidos. Vencer en la Eurocopa con la selección española es el mejor argumento que dispone para ser considerado como justo ganador del Balón de Oro.

Este caso recuerda a otros polémicos nombramientos del Balón de Oro en la historia del fútbol. Algún ejemplo es el del inglés Michael Owen en el año 2001 o el del italiano Fabio Cannavaro en 2006.