Sorpresa en el US Open con la eliminación del español Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, tras su derrota en el US Open 2024. AFP

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 30 de agosto, 2024

El Abierto de Estados Unidos de tenis asistió con asombro la noche del jueves a la derrota del español Carlos Alcaraz en la segunda ronda.

Campeón del US Open de 2022 y de otros tres trofeos de Grand Slam, Alcaraz reconoció verse superado por sus emociones además de por un tenis brillante de Botic van de Zandschulp, el número 74 del ranking mundial que se deshizo del español por 6-1, 7-5 y 6-4 en la pista central de Flushing Meadows.

"Hoy en mi mente estaba jugando contra el oponente y contra mí mismo. Fueron muchas emociones que no pude controlar", señaló Alcaraz tras el encuentro en declaraciones que recoge AFP.

"Mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme y eso es un problema"

Sinner y Djokovic, los grandes favoritos para el último Gran Slam de la temporada

La derrota de Alcaraz deja a Jannik Sinner y Novak Djokovic como favoritos indiscutibles al último Gran Slam de la temporada.

El italiano Sinner, el número uno mundial que busca su primer título de Nueva York, avanzó el jueves sin dificultades a la tercera ronda de Nueva York, donde ya estaba instalado un Djokovic a la caza de su 25º trofeo de Grand Slam.

Antes del partido de Alcaraz, Sinner jugó en pista central Arthur Ashe contra el estadounidense Alex Michelsen, de 20 años y número 49 de la ATP, a quien derrotó por 6-4, 6-0 y 6-2.